17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak hayatını kaybetti, maç tatil edildi

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanan karşılaşma, bir taraftarın ölmesi üzerine tatil edildi.

Hürriyet'in haberine göre, İBB Bayrampaşa Stadı'nda oynanan maç öncesinde, aralarında geçmişten husumet olan iki takımın taraftarları stat çevresinde karşı karşıya geldi. Olaylarda Küçükköysporlu iki taraftar yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan maç 1-1 devam ederken, yaralanan Küçükköyspor taraftarının vefat haberi stada ulaştı. Bunun üzerine Küçükköyspor takımı müsabakaya devam etmedi ve 44. dakikada çekildi. Hakem Emre Malok da mücadeleyi tatil etti.

Vefat eden taraftarın, 17 yaşındaki Muhammed Yücel olduğu öğrenildi.