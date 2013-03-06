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Yaşam

Öldürülen genç kadına ailesi sahip çıkmadı, cenazesini kadınlar taşıdı

Diyarbakır'da kayınpederi tarafından öldürülen Meltem Özdaş'ın cenazesine ailesi sahip çıkmadı. Genç kadının cenazesini kadın örgütleri morgtan alarak camiye kadar taşıdı

06 Mart 2013 18:13

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde eşine açtığı boşanma davası sürerken kayınpederi tarafından birlikte yaşadığı belirtilen Mehmet Işık ile birlikte Kalaşnikof tüfekle vurularak öldürülen 21 yaşındaki Meltem Özdaş, ailesinin cenazesine sahip çıkmaması üzerine kadın örgütleri tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kadına şiddet uygulayan ve öldüren erkeklerin toplumdan dışlanması ve selamlarının dahi alınmamasını istedi.

Adana'da 17 yaşında iken halasının oğlu M.C ile evlendirilen ve sorunlar yaşadığı için eşine boşanma davası açan 1 çocuk annesi Meltem Özdaş, çocuğunu almak için 17 Şubat'ta geldiği Bismil İlçesi'nde kayınpederi Refik Özdaş tarafından, birlikte yaşadığı söylenen 32 yaşındaki Mehmet Işık ile birlikte Kalaşnikof tüfekle öldürüldü. Meltem Özdaş ve Mehmet Işık olay yerinde yaşamını yitirirken, Refik Özdaş gidip polise teslim oldu. Meltem Özdaş'ın cenazesi ise Diyarbakır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesinin sahiplenmediği cenaze morgta yasal süre olan 15 gün bekletildikten sonra bugün kimsesizler mezarlığında gömülmesi için belediyeye haber verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Diyarbakır'daki kadın örgütlerinin girişimi ile cenaze hastaneden alınarak Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

 

‘Tabutu kadınlar omuzladı’

 

Burada Meltem Özdaş'ın tabutunu omuzlayan kadınlar cenaze namazı için camiye kadar taşıdı. Camide tabutu alan erkekler cenaze namazı için saf tuttu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, belediye yetkilileri ve Baydemir'in korumasından oluşan 6 kişi saf tutarak Meltem Özdaş'ın cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra Özdaş'ın cenazesi mezarlığa götürülüp, burada Kürtçe dualar eşliğinde toprağa verildi.

 

'Kadına şiddet uygulayanın selamını dahi almayalım’

 

Diyarbakır Büykşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Meltem'in en yakınları tarafından katledildiğini ve canezesinin sahiplenilmediği için kimsesizler mezarlığına defnedilmesinin istendiğini söyledi. Baydemir şöyle konuştu:

"Bu kentin belediye başkanı ve kadın örgütleri olarak bunu kabul etmedik. Meltem sahipsiz ve kimsesiz değildir. Kadına yönelik şiddet, zulüm ve alçaklıktır. İster kıskançlık, ister namus, adı ne olursa olsun kadına yönelik şiddet ve cinayet büyük bir ayıptır. Yılda iki bin kadın öldürülüyor. Bu kadına yönelik kırımdır. Yasalar kadınları korumaya yetmiyor. Kadına yönelik böyle erkek bakış açısı, hastalıklı bakışı açısı psikopatlık ve alçaklıktır. Tedaviye ihtiyaç vardır. Böyle erkek bakış açısı batsın, böyle bakış açısını reddediyorum, ayaklarımın altına alıyorum. Bütün herkese çağrıda bulunuyorum. Kadına yönelik şiddet uygulayan ve kadını öldüreni toplumdan dışlayalım ve selamını dahi almayalım."

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