Öldürüldüğü iddia edilen Belçikalı öğrencinin intihar ettiği ortaya çıktı!

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’ncü sınıf Erasmus öğrencisi Belçikalı Nathan Van Iseghem'ın 20 metre yükseklikten atladığı belirlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Belçikalı Nathan Van Iseghem’in ölümüyle ilgisi soruşturma yapan polis, bir televizyon kanalının güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Nathan Van Iseghem’in saat 02.16’da yürüyerek Talimhane Caddesi’nden bir otel ile televizyon kanalının arasında bulunan havalandırma vantilatörünün üstüne çıkarak aşağı atladığı belirlendi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten atlayan Nathan Van Iseghem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla bir barda içki içip eğlenen Nathan Van Iseghem, Şişli’deki evine gitmek için geçtiğimiz Cumartesi günü, bir televizyon kanalı önünde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Kaburgaları kırık halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nathan Van Iseghem’e, bir aracın çarpıp kaçtığı, ölümün de bu nedenle meydana geldiği iddia ediliyordu.

Polis, olayla ilgili yaptığı araştırmada, televizyon kanalının güvenlik kamera görüntülerinde Nathan Van Iseghem’in intihar ettiği ortaya çıktı.

Nathan Van Iseghem’in, saat 02.16’da yürüyerek Talimhane Caddesi’nden bir otel ile televizyon kanalının arasında bulunan havalandırma vantilatörün üstüne çıkarak yaklaşık 20 metre aşağı atlayarak intihar ettiği kamera görüntülerinde ortaya çıktı.

Nathan Van Iseghem’in hastaneye gelen arkadaşlarının, polise verdikleri ifadelerinde Nathan Van Iseghem’in intihar edecek birisi olmadığını söyledikleri belirtildi.