Erasmus öğrencisi İstanbul'da öldürüldü mü?

Beyoğlu’da, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’ncü Sınıf Öğrencisi Belçika’lı Nathan Van Iseghem, kaburgaları kırık halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye gelen arkadaşları gözyaşı döktü.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla Beyoğlu’da bir barda eğlenmeye giden İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’ncü Sınıf Öğrencisi Belçika’lı Nathan Van Iseghem, Saat 03.30 sıralarında Şişli’deki evine yürüyerek gitmek için yola çıktı.

Şişli, İnönü Mahallesi, Yedikuyular Caddesi üzerindeki bir televizyon kanalının güvenlik görevleri, baygın halde kaldırımda yatmakta olan Nathan Van Iseghem’i görünce durumu 112 Hızır Acil ile polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, kaburgaları kırık olduğunu belirlediği Nathan Van Iseghem’i Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nathan Van Iseghem hayatını kaybetti.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Nathan Van Iseghem’in trafik kazası, düşme ya da dövülerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Olayı duyar duymaz hastaneye gelen arkadaşları gözyaşı döktü.