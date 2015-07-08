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Yaşam

Öldürmeden önce tecavüz etmiş!

19 yaşındaki Hacire'nin pijamasında tespit edilen spermin dayısının oğluna ait olduğu belirlendi

08 Temmuz 2015 13:44

Şanlıurfa Viranşehir’de geçtiğimiz yıl 30 metre derinliğindeki bir kuyuda cesedi bulunan 8.5 aylık hamile 19 yaşındaki Hacire Göv’ün katledilmesine ilişkin ayrıtılar ortaya çıktı. Genç kadının pijamasında tespit edilen spermin dayısının oğluna ait olduğu belirlendi.

Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre, evlilik dışı ilişkiye girip hamile kaldığı gerekçesiyle katledilen genç kadının dört kuzeni için 'töre saikiyle gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Cinayeti deşifre ettiği için 'töreye ihanet'le suçlanan anne Murifeye Göv ile köyde kimse konuşmuyor. Hacire’nin annesi, kızını önce evlendirmek istemiş. Daha sonra kızına kürtaj yapılması için girişimlerde bulunmuş. Son çare olarak Hacire’yi saklanması için Diyarbakır’a yollamıştı. Ancak annenin kızını yaşatma çabaları sonuçsuz kalmıştı.

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