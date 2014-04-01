Öldüren diyet için 3.5 yıl hapis

'Zayıflama kliniğinde ölüm'e ceza belli oldu

Kuşhan, duruşmada söz alarak Dila Kurt'un ölümüne kendi çocuğunu kaybetmiş gibi üzüldüğünü, ailesine başsağlığı dilediğini ve cenazesine çiçek gönderdiğini ifade etti