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Yaşam

Öldüren diyet için 3.5 yıl hapis

Muzaffer Kuşhan, daha önce 1 yıl 8 ay ceza almıştı. Yargıtay cezayı az bularak kararı bozmuştu

01 Nisan 2014 14:35


İstanbul'da altı yıl önce 19 yaşındaki Dila Kurt'un 6 yıl önce ölümüne ilişkin davada, Dr. Muzaffer Kuşhan hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

19 yaşındaki Dila Kurt'un zayıflama kliniğinde ölümüne ilişkin dava Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan zayıflama uzmanı Muzaffer Kuşhan, bilinçli taksirle ölümü neden olma suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak ceza sanığın iyi hali nedeniyle 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına indirildi.

Dr. Kuşhan’a 2 yıl meslekten men cezası da verildi. Mahkeme, sanığa yurtdışı çıkış yasağı da koydu.

2008 yılında Dr. Muzaffer Kuşhan'ın Polonezköy'deki kliniğine giden 19 yaşındaki Dila Kurt 45 günde 15 kilo zayıfladıktan sonra hızlı kilo vermeye bağlı kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

Muzaffer Kuşhan, daha önce 1 yıl 8 ay ceza almıştı. Yargıtay cezayı az bularak kararı bozmuştu.

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Kuşhan, duruşmada söz alarak Dila Kurt'un ölümüne kendi çocuğunu kaybetmiş gibi üzüldüğünü, ailesine başsağlığı dilediğini ve cenazesine çiçek gönderdiğini ifade etti

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