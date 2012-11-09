'Zayıflama kliniğinde ölüm'e ceza belli oldu

Polonezköy'de 2008 yılında Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kliniğinde Dila Kurt'un ölümün davasında Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kuşhan'a “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Duruşmaya, sanık Muzaffer Kuşhan ile birlikte avukatı Fatih Çınar ve Kurt ailesinin avukatı Murat Kaan Oral katıldı.

Kuşhan, duruşmada söz alarak Dila Kurt'un ölümüne kendi çocuğunu kaybetmiş gibi üzüldüğünü, ailesine başsağlığı dilediğini ve cenazesine çiçek gönderdiğini ifade etti.

'Beraatimi talep ediyorum'

Bir doktor için en üzücü olayın hastasını kaybetmek olduğunu vurgulayan Kuşhan, benzer ölümlerden örnekler verdiği savunmasını şöyle sürdürdü:

“Gizli kalp rahatsızlığının ne zaman geleceği belli olmaz. Otopside elde edilen makroskopik ve mikroskopik bilgilere göre, myokard dokusunda geçirilmiş myokard enfaktusuna (kalp krizi) ait bulgular saptanmış olan kişinin ölümünün kendinde mevcut kronik kalp damar hastalığının aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiştir. Obez kişilerde hızlı kilo vermenin kronik kalp hastalığını aktif hale geçirebileceğinin tıbben bilindiği cümlesi varsayımdır. Neden geçirdiği diyemiyor. Öyle olsaydı kalpte küçülme, taze kanama bölgeleri ve ölü doku mihrakları olacaktı. Veya akut kalp krizine ait kalbi besleyen damarlarda taze tıkanma bulguları olmalıydı. Ama bunların hiçbiri olmadığına göre teori varsayımdan ibarettir. Dila Kurt'a kronik-damar hastalığı teşhisi otopsi bulguları neticesinde kondu. Otelimize girişi esnasında hiçbir hastalık beyanında bulunmadı. Yapılan muayenede de hiç hastalık belirtisi tespit edilmedi. Bu olayda tıbbi olarak benim hiçbir suçum yoktur. Hata yapmadım. Beraatimi talep ediyorum.”

Kuşhan'a 1 yıl 8 ay hapis

Kuşhan”ın avukatı Fatih Çınar da Kuşhan'ın beraatine karar verilmesini, eğer ceza verilecekse bunun paraya çevrilmesini veya ertelenmesini istedi. Kurt ailesinin avukatı Murat Kaan Oral ise, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasının talep etti.

Mahkeme, Kuşhan'ı önce “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki hal ve tavırlarını dikkate alan mahkeme cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.

Ayrıca sanığın işlediği suçtan dolayı yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla, tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğundan cezanın ertelenmesine, sanık hakkında 3 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içinde kasıtlı suç işlemesi halinde ise ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilebileceği uyarısı yapıldı.

Muzaffer Kuşhan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Karar, Adli Tıp Kurumu'nun varsayıma dayalı raporu üzerinden verilmiştir. Burada esas ispatlanmış kesin bulgu kendisinde mevcut kronik kalp hastalığıdır (önceden geçirdiği kalp krizleri). Zayıflamadan dolayı ölmedi. Uygulanan diyet programı ile ölüm arasında illiyet bağı yoktur” dedi.

Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Muzaffer Kuşhan'ın “Taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.