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Yaşam

Öldürdüğü oğlunun organlarını bağışladı

Ayakkabı boyacısı Yakup Akgün, fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplanması sonrası hayatını kaybedince organlarını bağışladı.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Ayakkabı boyacısı Yakup Akgün, fırlattığı bıçakla oğlu İbrahim Akgün’ü boynundan ağır yaraladı. Baba, beyin ölümü gerçekleşince oğlunun organlarını bağışladı.


Gaziantep’te 26 Ocak’ta sofrada 16 yaşındaki İbrahim Akgün ile kardeşi arasında yer konusunda tartışma çıktı. Tartışmaya müdahale eden ayakkabı boyacısı Yakup Akgün (48), İbrahim’e tokat attı. Buna sinirlenen İbrahim Akgün de sofradan kalkınca babası arkadan bıçak fırlattı. Boynuna saplanan bıçakla ağır yaralanan İbrahim Akgün, 30 Ocak’ta beyin ölümü gerçekleşti.


Hastane yönetiminin talebi üzerine acılı baba, oğlunun organlarını bağışladı. Fırlattığı bıçağın boynuna saplanması nedeniyle oğlu İbrahim’in ölümüne neden olan Yakup Akgün kastının onu yaralamak veya öldürmek olmadığını söyledi. Yakup Akgün, cenaze töreninden sonra tutuklandı. Ortada kalan anne Zübeyde Akgün ile 3 kızına belediye sahip çıktı.


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