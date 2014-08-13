Öldürdüğü adamın saatini koluna takınca yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde işlenen motorcu cinayetini soruşturan polis ekipleri, görüştüğü şüphelilerden birinin kolunda maktullere ait saat olduğunu fark etti. Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti ve cinayeti para için işlediğini söyledi.

Engin Öksüz ve Abdullah Türk'ü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin üzerindeki tişört ile kolundaki saatin maktullere ait olduğu saptandı.

Alınan bilgiye göre, Çeken Mahallesi'ndeki bir metruk evde 24 Temmuz'da öldürülmüş olarak bulunan motosikletli gezginler Engin Öksüz ile Abdullah Türk'ün katil zanlısını yakalamak için özel ekip oluşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı.

Aralarında 20 kişilik özel ekibin de bulunduğu 150 polis, cinayetin işlendiği bölgede saha araştırması yaparak, civardaki 100 kadar metruk evi detaylı inceledi, tüm MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları kayıtlarını izledi.

Ekipler, bir güvenlik kamerası kaydında markası ve modeli anlaşılamayan motosikleti kullanan kişinin, söz konusu metruk ev yakınından geçtiğini fark etti ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Birçok parçası değiştirildiği için markası ve modeli belirlenemeyen motosikletle ilgili çalışma yapan ekipler, Halfeti, Birecik ve Nizip ilçelerinde kayıtlı 17 bin motosikleti incelemeye aldı. Şüphelenilen motosikletin fren diskinin sol tarafta olmasını da dikkate alan ekipler, son teknoloji elektronik cihazları kullanarak net görülmeyen kamera kaydını netleştirdi ve görüntüdeki motosikleti ilçedeki tamircilere gösterdi.

Satın alma bahanesiyle gidildi

Ekipler, kamera kayıtları, gerçekleştirdikleri görüşmeler ve araştırmalar sonucu zanlının Hasan Y. (39) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin ikamet ettiği köye motosikletini satın almak istedikleri bahanesiyle gitti.



Şüpheliyle görüşen ve motosikletin yakından fotoğrafını çeken ekipler, bu sırada Hasan Y'nin kolunda, öldürülen Abdullah Türk'e ait saat olduğunu fark etti. Elde edilen verilerin savcılıkla paylaşılması üzerine düzenlenen operasyonla Hasan Y. gözaltına alındı.

Bu sırada zanlının üzerinde öldürülen motosiklet gezginine ait saat ve tişört olduğu tespit edildi. Hasan Y'nin evinde yapılan aramada, öldürülen kişilere ait eşyaların bir kısmı ele geçirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Hasan Y, motosikletli gezginlere ait diğer eşyaları sakladığı yeri de polislere gösterdi. Cep telefonu kullanmadığı anlaşılan şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını meyve suyu kutusunda sakladığı ve hiç kullanmadığı saptandı.

Ekipler, çalışmaları sırasında cinayette kullanıldığı tahmin edilen silahı da buldu. Hasan Y'nin ifadesinde, Engin Öksüz ile Abdullah Türk'ten para ve malzemelerini istediğini, olumsuz yanıt alınca sinirlenip yanındaki silahla ateş ederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren Hasan Y, daha sonra Halfeti adliyesine sevk edilecek.

Bu arada, cinayete kurban giden Engin Öksüz ile Abdullah Türk'ün ailelerine ise Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın telefonla arayarak durumu bildirdiği öğrenildi.

Halfeti'nin Çeken Mahallesi'ndeki bir metruk evden 24 Temmuz'da koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine evde yapılan aramada 2 ceset bulunmuştu. İncelemede cesetlerin motosikletli gezginler Engin Öksüz ile Abdullah Türk'e ait olduğu saptanmıştı.