T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Oldukça Fransız’ bir müzik festivali

İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde düzenlenen XXF – Very Very French müzik festivalinde Sébastien Tellier, Zaza Fournier ve Emilie Simon gibi isimler sahne alacak

04 Kasım 2014 20:31

İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde düzenlenen "XXF – Very Very French" müzik festivalinin ikincisi, yine birbirinden güçlü ve yaratıcı müzisyenlerle 5 - 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin konukları ise saykedelik bir evrenden fırlamış gibi görünen çılgın ve dahi müzisyen Sébastien Tellier, “Baby I’m Yours” ile 2010 yılında müzik listelerinde büyük başarı yakalayan Breakbot feat. Irfane, İstanbul’da ilk kez sahne alacak olan elektronik müziğin tanınan ismi Émilie Simon, "21. yüzyılın Edith Piaf'ı" olarak görülen Zaza Fournier, elektronik müzikte çığır açan ve sahne adını Türkçe bir kelimeden esinlenerek seçen Yuksek, Club Cheval ve Forabandit olacak.

XXF – Very Very French müzik festivali konserleri bu yıl Babylon, Indigo, Moda Sahnesi, Roxy ve Salon IKSV’de gerçekleşiyor.

Program:

Sébastien Tellier - 5 Kasım 21.30, Babylon

Breakbot feat. Irfane - 7 Kasım 23.00, Indigo

Emilie Simon - 8 Kasım 22.30, Salon IKSV

Zaza Fournier - 12 Kasım 22.00, Roxy

Yuksek & Club Cheval - 3 Kasım 21.30&23.00, Babylon

 Forabandit - 14 Kasım 20.30, Moda Sahnesi

 

ETİKETLER

emilie simonfransızkültürmüzik festivaliistanbulsebastian tellierzaza fourniervery very frenchbreakbotyuksekclub chevalforabanditelektronikbabylonsalon iksvindigomoda sahnesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24