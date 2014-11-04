‘Oldukça Fransız’ bir müzik festivali

İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde düzenlenen "XXF – Very Very French" müzik festivalinin ikincisi, yine birbirinden güçlü ve yaratıcı müzisyenlerle 5 - 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festivalin konukları ise saykedelik bir evrenden fırlamış gibi görünen çılgın ve dahi müzisyen Sébastien Tellier, “Baby I’m Yours” ile 2010 yılında müzik listelerinde büyük başarı yakalayan Breakbot feat. Irfane, İstanbul’da ilk kez sahne alacak olan elektronik müziğin tanınan ismi Émilie Simon, "21. yüzyılın Edith Piaf'ı" olarak görülen Zaza Fournier, elektronik müzikte çığır açan ve sahne adını Türkçe bir kelimeden esinlenerek seçen Yuksek, Club Cheval ve Forabandit olacak.

XXF – Very Very French müzik festivali konserleri bu yıl Babylon, Indigo, Moda Sahnesi, Roxy ve Salon IKSV’de gerçekleşiyor.

Program:

Sébastien Tellier - 5 Kasım 21.30, Babylon

Breakbot feat. Irfane - 7 Kasım 23.00, Indigo

Emilie Simon - 8 Kasım 22.30, Salon IKSV

Zaza Fournier - 12 Kasım 22.00, Roxy

Yuksek & Club Cheval - 3 Kasım 21.30&23.00, Babylon

Forabandit - 14 Kasım 20.30, Moda Sahnesi