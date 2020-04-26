Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili uydu görüntüleri paylaşıldı

Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürmüştü.
Bu iddiaların ardından Reuters, Kuzey Kore üzerine araştırmalar yapan Washington merkezli kurumun elindeki uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ait özel bir tren Wonsan'a giderken tespit edildi.
Ancak Kim Jong-un'un Wonsan'da olup olmadığını doğrulayamadı. Raporda, "Trenin varlığı Kuzey Koreli liderin nerede olduğunu kanıtlamıyor veya sağlığı hakkında hiçbir şey belirtmiyor, ancak Kim'in ülkenin doğu kıyısında elit bir bölgede kaldığını bildiren raporları desteklemekte" denildi.
Kuzey Kore'den ise hala resmi bir açıklama gelmedi.