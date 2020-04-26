Öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili uydu görüntüleri paylaşıldı

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili uydu görüntüleri yayınlandı. Washington merkezli Amerikalı bir düşünce kuruluşunun elindeki uydu görüntülerine göre, Kuzey Kore lideri Kim'e ait olduğu düşünülen bir trenin bu hafta kırsal bölgeleri ziyaret ettiği ve park halinde olduğu ortaya çıktı.

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