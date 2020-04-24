Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü?

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Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jon-Un'un geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybettiği iddia edildi. Pyongyang'dan iddialara ilişkin herhangi bir yanıt verilemezken, sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik iddialar birkaç gün önce reddedilmişti.

Kore medyasından Kuki News'in haberine göre, bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.

Kim Jong-Un'un gerçekten ölüp ölmediğine ilişkin soruya ise Kuzey Kore kaynakları, doğrudan bir cevap vermekten kaçındı ve "Bilmeniz gereken tek şey bu" dedi.

Kim Jong-Un'un ölmesi durumunda ülkenin liderliğini kız kardeşi Kim Yo-Jong'un devralabileceği konuşuluyor.

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Tartışmalar nasıl başladı?

Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.

Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.

İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.

Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.

Britanya merkezli Reuters haber ajansına konuşan Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Departmanı'ndan bir kaynak, Kim'in hayati tehlikesi olduğuna inanmak için bir gerekçeleri olmadığını dile getirdi.