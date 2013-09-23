Olaylı geçen Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 66 kişi gözaltına alındı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, siyah beyazlı taraftarların sahaya girmesi ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Olaylar nedeniyle 66 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Başakşehir Polis Merkezi'nde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan iki takım da uzun süre statta bekletildi. Maçın ardından, Beşiktaş kafilesi 2, Galatasaray kafilesi ise 2,5 saatlik bekleyişin ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan ayrıldı.

Takımların, güvenlik ve stat çevresindeki yollarda oluşan trafik nedeniyle statta tutuldukları öğrenildi. Galatasaray takımının çıkışıyla beraber, Galatasaraylı yöneticiler de midibüsle stattan ayrıldı.

Bakan Güler konuştu



Öte yandan derbide çıkan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler bir açıklama yaptı.

Lig TV yayınına katılarak cezaların caydırıcı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Güler, sahaya girenler için mutlaka men cezası verilmesi ve bu kişilerin bir daha stadlara alınmaması gerektiğini ifade etti.

Diğer değerlendirmeler

Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan:

Türkiye hareketli günler geçiriyor ve bu spora yansımaması gerekiyor. Aslında biten bir maçın son dakikalarında böyle bir sıkıntı yaşandı. Ama güvenlik görevlilerin sağduyulu davranışı sonrası doğabilecek kötü sonuçlar engellenmiş oldu.

Sportif rekabetin artması ve bu tip olayların yaşanmaması için yöneticilerin, teknik direktörlerin ve oyuncuların son derece sağduyulu olması şart. Spor alanında bu kadar reaksiyona uğramamız sanırım spor kültürünü içimize sindiremememiz olmasıdır. Rekabeti seviyoruz ama sporun temel direklerini henüz oturtamadığız aşikar. Eğitim tabiki önemli ama bazen eğitimli kişilerin de bu tarz olaylara eşlik ettiğini görüyoruz.

Evet bugün deplasman yasağı vardı ve iyi ki yürürlükteydi. Bu konuda gerçekçi olmak gerek. İki takımın taraftarı bugün sahada olsaydı daha büyük sonuçlara yol açabilirdi.

TFF Birinci Başkan Vekili Ufuk Özerten:

Melo'nun hareketi, hakem tarafından cezalandırıldı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Burada futbolda yer almayan şeyler oldu. Sahaya giren insanlar... Bunlar nedir Niye bunlar oluyor Bunları niye yapıyoruz Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Artık futbolun bir oyun olduğunu benimsememiz gerek.

Maça geldiğimde tüylerim diken diken oldu ve hoşuma gitti. Tribünler tıklım tıklımdı. Neden güzel başladığımız birşeyi aynı güzellikte bitiremiyoruz İnsan ona üzülüyor. Futbol bir oyun, bunu bir şenliğe çevirelim, gülelim, oynayalım... Bu yaşanan olaylar kimin işine yarıyor Kendimizi dünyaya rezil ediyoruz. Kimin işine yaradı, ne oldu Biri yener diğeri yenilir. Bunları hoş karşılamak lazım. Töleranslı olmak lazım. Bu iş nereye varacak bilmiyorum...

Maçın kaldığı yerden devam etmesi, raporların şekline bağlı. Ona göre en kısa zamanda öğrenirsiniz. Önemli olan bu olayın gerçekleşmesi. Bunun cezası önemli değil. Bu artık hepimizin, ülkemizin ortak meselesi. El birliğiyle, gönül birliğiyle futbol sahalarını düğün yerlerine çevirelim. Bu tür kavgalar kimin ne işine yarıyor Bundan kim nemalanıyor.