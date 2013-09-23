Yarım kalan derbide 3 gol

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi sarı kırmızılı ekip 2-1 önde iken çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Beşiktaş, 18. dakikada Almeida'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Bruma değişikliğiyle oyuna başlyana Galatasaray, Drogba'nın 60 ve 71. dakikadaki golleriyle takımını 2-1 öne geçirdi.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre maçın hakemi Fırat Aydınus, 90+2 dakikada çıkan olaylardan sonra maçı tatil ederken TFF'nin hakem raporlarının ardından maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil etmesi bekleniyor.
Maçın ayrıntıları
Dk. 90+2: Melo Ramon'a yaptığı hareket nedniyle kırmızı kart gördü. Melo'nun harektinin ardından ortalık karıştı. Yaşanan gergin dakikalar öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Bilic de oyundan atıldı.
Dk. 71: Burak'ın asistinde Drogba topu filelere gönderdi.. 1-2
Dk. 59: Drogba ceza sahasında Bruma'nın asistinde topu filelere gönderdi... 1-1
Galatasaray ikinci yarıya Engin Baytar'ın yerine Bruma değişikliği ile başladı
İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi...
Dk. 18: Serdar Kurtuluş'un sağ kanattan ortasında Almeida kafayla topu filelere gönderiyor... 1-0