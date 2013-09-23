Olaylı derbi için kim ne dedi?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçının son anlarında olaylar çıktı. Maçın uzatma anlarında saha bir anda karıştı ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı sahaya girdi. Polisin müdahale ettiği olaylı derbinin ardından şu yorumlar yapıldı:

'Futbolcunun yaptıklarıyla ilgisi yok

AKP milletvekili ve spor yorumcusu Hakan Şükür yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şükür, yaşanan bu olayların saha içinde yaşanan gerginlikler, Melo veya başka bir futbolcunun yaptıklarıyla ilgisi olmadığını söylerken olayları başlatan grubun başka bir amacının olduğunu iddia etti.

AKP Milletvekili Tayyar: O sloganları atanlar şerefsiz

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra çıkan olaylar ve taraftarın Gezi sloganları atmasını Twitter'dan sert bir şekilde eleştirdi. Tayyar, Twitter'da olaylı maçla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Taraftar kılıklı çapulcular sahayı bastı! Her yer Taksim her yer direniş diye slogan atıyor! Şerefsizler... Federasyon çapulcu ve onlara destek veren kulüplere karşı ağır tedbirler almalı, Meclis gerekirse kanun çıkarmalı."

'Bütün sezona damga vuracak bir gece'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sonuçta güzelim bir maç, aslında sezona damga vuracak bir maç oldu ama şimdi cezalar gelecek. Neye yorum yapacağız bilmiyorum şimdi. Tamamen gündem değişti. yüzde 5'lik taraftar yalanlarını falan bıraksınlar artık. Düşünsene burada bir de rakip taraftar olduğunu. Bütün sezona damga vuracak bir gece yaşadık. Futbol adına çok üzücü. Bunun devamı ne olacak. Bugün hakem kararlarından etkilendiler, özellikle Melo'nun olayından sonra ama ne olursa olsun bunların olmaması gerekirdi. Zorlama Güntekin, ben yorum yapmak istemiyorum."

'Melo'nun hareketini Galatasaray kulübü halledecek'

Dilmen, "Atlamayacaksın sahaya. Melo'nun bütün taraftarlara yapmış olduğu hareketi Beşiktaş taraftarı değil Galatasaray kulübü halledecek. Sen düzeltmeyeceksin. Ben Beşiktaş'ı çok severim. Şimdi çok ceza gelecek. Beşiktaş'ımızın ne suçu var?"

'Hakem Aydınus, Beşiktaş'ın 9 puan öne geçmesini engelledi'

Çıkan olayları yorumlayan Sinan Engin, hakem Fırat Aydınus'un devreye girerek Beşiktaş'ın 9 puan öne geçmesini engellediğini dile getirdi. Fırat Aydınus'un Beşiktaş taraftarını tahrik ettiğini dile getiren Engin, "Fırat Aydınus, Galatasaray yarıştan kopmasın diye bir el attı. Fırat Aydınus bugün çok kötü maç yönetti, Beşiktaş taraftarı büyük bir ihtimalle çileden çıktı. Beşiktaş bugün, Fırat Aydınus'a yenildi. Beşiktaş taraftarı bugün tahrik edildi, bugün taraftarlar kulübüne zarar vermiştir ama ortaya çıkan bu durumda Fırat Aydınus'un kararları çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.

'Hepimizin sinir katsayısı yüksek'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yaşananlarla ilgili gerekli açıklamayı yarın yapacaklarını ifade etti. Orman, karşılaşmanın hakem Fırat Aydınus tarafından tatil edilmesinin ardından, Atatürk Olimiyat Stadı'ndan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, "Hepimizin sinir katsayısı yüksek. Şu anda bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Yarın sabah yönetim kurulu toplantısından sonra gerekli açıklamayı yapacağız" şeklinde ifadeler kullandı.

Aysal'da oyunculara teşekkür

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Beşiktaş karşısında 2 - 1 öndeyken tatil edilen derbi maçın ardından konuştu. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Aysal'ın sözleri şöyle; "Dostumuz ve rakibimiz Beşiktaş karşısında üstün bir başarı sergileyen bütün oyuncularımızı kutluyor, özen ve gayretleri için teşekkür ediyorum."