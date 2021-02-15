Olay TV ekibi kanal bulamadı, 180 gazeteci işsiz kaldı

Frekansı elinde bulunduran iş insanı Cavit Çağlar’ın çekilmesinin ardından yeni kanal arayışına giren Hüseyin Köksal’ın çabaları sonuçsuz kaldı, Olay TV ekibindeki 180 gazeteci işsiz kaldı. Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Frekans almamız engellendiği için kanal kuramuyoruz" açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay TV ekibi az önce Kağıthane Cendere'deki binada toplandı. Kanal kurma girişimini sürdüren yöneticiler, sonuç alamadıkları için faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Böylece 180 arkadaşımız daha iktidarın baskıcı tutumları yüzünden bu karda kışta işsiz kaldı. OLAY TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, yeni kanalın kurulması için umut içinde bekleyen arkadaşlarına 'Hüseyin Köksal Bey'in çabaları sonuç vermedi. Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz' dedi. Konuştuğum arkadaşlar, Süleyman Sarılar'ın ağladığını ve 'Size hayatının en zor konuşmasını yapıyorum' dediğini aktardı. Hükümet, OLAY TV ekibinin yeni bir kanal almasının önüne türlü engeller çıkardığı için 180 basın emekçisi işini, halkımız da haber alma hakkını kullanacağı bir yayın organını kaybetti. Çok yazık oldu. Çok üzücü..." ifadesini kullandı.

26 günlük yayın hayatının ardından iktidar baskısı olduğunu öne sürerek ekranı karartan Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesindeki ismi tvhaberi.com olarak değiştirilmişti.

Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar, " İktidardan hiçbir baskı görmedim, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim" açıklamasını yaptı. Herkese eşit mesafede bir kanal istediğini söyleyen Çağlar, "Bu arkadaşlar diğer partilerin grup konuşmalarından küçük bölümler yayınlarken tutup da HDP’nin grup toplantısının tamamını verince bu beni çok rahatsız etti. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuma olarak algıladım. O nedenle devam etmeme kararı aldım" açıklamasını yapmıştı.