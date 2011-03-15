Olası depremde İstanbul'u bekleyen tehlike

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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, depremlerin ikincil felaketlere yol açtığının Japonya'da yaşanan depremle tekrar görüldüğünü belirtti.





Japonya'daki afetin ardından, olası Marmara depreminin tsunami oluşturup oluşturmayacağı sorusunun gündeme yerleştiğini belirten Öztürk, Marmara Denizi merkezli bir depremde kıyıların su hareketlerine az ya da çok maruz kalacağını ifade etti. Öztürk, açıklamada şu görüşlere yer verdi:





''Ancak bir başka ve ciddi tehlike İstanbul'un kara alanında, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar bölgesindeki heyelanların depremle harekete geçme riskidir. Bu heyelanların çeşitli ölçekte hareketiyle afetin bir başka boyut kazanacağını söyleyebiliriz. Bu alanlardaki yapılaşmalarda ve bunların kontrollerindeki yetersizlikle ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak basına yaptığımız ve İstanbul Valiliğine de ilettiğimiz uyarımızı yineliyoruz.''





Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ilçelerinde yapılan yüksek katlı yapıların zemin etüt çalışmalarında ve kontrollerinde, ''belli boşluklar olduğunu'' öne süren Öztürk, ''Bazı süreçler yönetmeliklere uygun yürütülmemektedir. Bugün uyardıklarımız işin ciddiyetini anlamadıkları sürece ortaya çıkacak afetlerin de sorumlusu olacaklardır'' görüşünü ifade etti.



