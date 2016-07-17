Olağanüstü toplanan Meclis çalışmalara devam edecek

15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan ve olağanüstü toplanan Meclis, çalışmalarına devam edecek. TBMM Genel Kurulu, 19 Temmuz Salı günü saat 15.00'de toplanarak, yasama çalışmalarına devam edecek.

Galeri: Cunta Meclis'i vurdu; bombalandı, helikopterle tarandı!..

Darbe girişiminde, uçaklar ve helikopterlerden atılan bombalar ve açılan ateş sonucu büyük hasar alan Meclis, bombalar ve silahların bıraktığı izler tamamen kaldırılmayacak, vatandaşların bu manzarayı görmeleri sağlanacak.

Bu çerçevede TBMM Ana Binada sadece küçük çaplı temizlik yapıldı, cam kırıkları kaldırıldı. Bombaların zarar verdiği, düşme tehlikesi olan duvarlar ve kapı gibi yerler sabitlendi. Bunun dışında büyük çaplı temizlik yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 19 Temmuz Salı günü saat 15.00'de toplanarak, yasama çalışmalarına devam edecek. Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşülmesi bekleniyor.

Genel Kurul gündeminde, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı işgücü dengesi kurularak nitelikli yabancı işgücünden de yararlanılmasını öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı bulunuyor.

Tasarıya göre, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlık tarafından başvurusu uygun görülen yabancılara "Turkuaz Kart" verilecek.

Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilecek.

Çalışma izni olmaksızın; bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 TL, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 TL, yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin TL idari para cezası verilecek.

Yabancı uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları Bakanlık tarafından verilen izinle çalışabilecek. Çalışma izni alan yabancı uyruklu mühendis ve mimarlar, Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kayıt olacak.