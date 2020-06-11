Okyanuslarda yeni tehlike: Covid atıkları

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Çevreciler, okyanuslarda maske ve plastik eldivenler bulunmasının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin okyanuslarda yeni bir tür kirliliğe neden olabileceği uyarısında bulundu. Salgın zamanında kullanımı artan maske, eldiven, dezenfektan gibi ürünlerin atıklarıyla lgili tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatıldı.

Guardian'da yer alan habere göre, Fransız Rivierası'nda deniz temizliği için çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu "Operation Mer Propre, Covid-19 salgınında kullanımı yüksek seviyelere çıkan maske ve plastik eldiven atıklarının deniz ve okyanuslarda bulunduğunu söyledi. Dalgıçlar Akdeniz'de buldukları maske, eldiven, dezenfektan şişesi gibi onlarca çöpe "Covid atığı" adını verdi.

Operation Mer Propre'dan Joffrey Peltier, bulunan Covid atıklarına dair endişelerini dile getirdi. Tek kullanımlı plastiğin bırakılmasına ilişkin yıllardır süren çabaların salgınla beraber başa dönmesinden endişe duyduğunu söyleyen Peltier, "Eğer bir şeyler yapılmazsa kirlilik gelecek" dedi.

Fransa'nın yalnızca Çin'den 2 milyar maske sipariş ettiğini hatırlatan Operation Mer Propre'dan Laurent Lombard, "Bunu göz önünde bulundurursak deniz analarından daha çok maske göreceğiz" dedi. Lombard gibi pek çok çevreci, Covid-19 pandemisi sürerken okyanus kirliliğini önlemek için tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Pandemiye kadar çevreciler okyanus ve deniz yaşamının hızla artan plastik kirliliğinden etkilendiğini vurguluyordu. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün 2018 verilerine göre her yıl 12 milyon ton plastik okyanuslara gidiyor.