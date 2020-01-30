Okuyucusunu 'öteki'lerle karşı karşıya bırakacak bir roman: Zemra

Nuran Taşhan’ın ilk kitabı Zemra, Edebiyatist yayınlarından çıktı.

Klasik roman kurgusundan uzaklaşarak okuyucuyu hayatın zam ortasına çeken Taşhan, kitabı Zemra'da insanların kendi kendilerini ve tüm dünyayı kandırmak için söylediği yalanları görüp onlara ustalıkla kanıyormuş gibi görünürken, sayısız kişilik üzerinde sarsıcı berraklıkla gözlem yapabilen bir karakter yaratarak edebiyat dünyasında “yırtık” bir sayfa açıyor.

Romanda baş kahraman Meriç’in yaşadıkları anlatılırken, okuyucu en çok “öteki”lerle karşı karşıya kalıyor. Kitap, göçmenleri, sınıfsal farkları, gelenek farklarını, tüccarı, memuru, okumuşu, aydını, çocuğu olanı-olmayanı, iş yaşamını, büyüme sancılarını, korkuları, kadın erkek ilişkilerini, sistemin bize dayattığı plazalarda olmanın çelişkilerini ortaya koyuyor.

iİnsanın sürekli kendisine yalanlar fısıldadığı “aşk” kitapta başrolü kapamıyor ancak en iyi yardımcı oyuncu olarak hep orada duruyor.