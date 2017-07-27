Okur Temsilcisi'nin 'uyardığı' foto muhabiri ile Hürriyet'in yolları ayrıldı

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nin gazetecilik etiği ve hukuki gerekçelerle eleştirdiği foto muhabiri Muhsin Akgün ile Hürriyet'in yolları ayrıldı.



Bildirici'nin "Asmalımescit’teki stüdyo" başlığıyla yayımlanan yazısının ardından Akgün'ün gazete ile yollarının ayrılmasının gündeme geldiği, bunun sonucunda Akgün'ün gazete yönetimi ile anlaşarak istifa ettiği öğrenildi.

Bildirici, Akgün ile bir diğer foto muhabiri Emre Yunusoğlu'nu "dışarıda iş yaptıkları" gerekçesiyle uyardığı yazısında ikiliye "Hürriyet’in kadrolu bir elemanının Hürriyet’in de muhatabı durumundaki kişilerle iş/ücret ilişkisine girmesi, bunun için stüdyo kurması doğru mu?” sorusunu yönelttiğini ifade etmiş; "Yunusoğlu gibi Akgün de gazeteye nadiren uğruyor; öğrendiğim kadarıyla ikisine de dışarıda iş yapmaları için gazete yönetimi tarafından verilmiş resmi bir izin yok" diye yazmıştı.

Okur Temsilcisi'nden Hürriyet'in foto muhabirlerine uyarı: Gazetenin resmi izni olmadan dışarıda iş yapıyorlar!

Yunusoğlu, Faruk Bildirici'ye verdiği yanıtta iddiayı reddetmiş; şöyle demişti:

“Kendime ait stüdyom yok. Bir arkadaşıma ait olan mekânı istediğim gibi kullanma hakkım var. Hürriyet gazetesinin muhatabı olan kişilerden de herhangi ücret talebim olmadı. İnternet sitemde mesai dışı hobi amaçlı yaptığım şeyler yer alıyor.”

"E-postalarıma yanıt vermek

yerine hakaret etmeyi yeğledi"

Muhsin Akgün ise Bildirici'ye yönelik olarak sosyal medya hesabında "Belgesiz iddiaların ile ilgili halen bir düzeltme yazısı yayınlamadığın gibi özür de dilemedin. Yalancı" paylaşımında bulunmuştu. Akgün'e Bildirici'nin yanıtı, "Elektronik postaya yanıt vermeyen Akgün, Twitter’da bana hakaret etmeyi yeğledi ve yazdıklarımı kanıtlamamı istedi. Bu durumda Muhsin Akgünhakkındaki araştırma sürecimi ve yazıda dile getirdiğim bulgularımı olanca açıklığıyla okurlarla paylaşmak şart oldu" olmuştu.

Okur Temsilcisi'nden Hürriyet'in foto muhabirine tepki: E-postalarıma yanıt vermek yerine hakaret etmeyi yeğledi!

Sadi Özdemir ile de yollar ayrıldı

2012'nin eylül ayından bu yana Hürriyet'in ekonomi servisinde çalışan Sadi Özdemir'in de gazeteyle yolları ayrıldı. Bildirici'nin "Derya Bozovalı" söyleşisi nedeniyle eleştirdiği Bozovalı'nın yeni adresi Kanal 24 oldu.

Bildirici, "Söyleşide doğrular söylenmiyorsa" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetmişti:

"Elbette bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin söylediklerinin tümünü kontrol edemez. Ama en azından 'JP Morgan’da CEO’luk yapmak', 'gramla krom çıkarmak' gibi sözleri kuşkuyla karşılanmalı ve en azından mantık süzgecinden geçirilmeliydi. Sorular sorulmalı, dinlemekle yetinmek yerine söylenenler sorgulanmalıydı. Nihayetinde bizim işimiz gerçekleri okurlara aktarmak. Hiç kimse doğru olmayan söylemlerini yaymak için bizi kullanamamalı."



