Okunduktan sonra ağaç olan kitap yayımlandı

Arjantin’de ağaçlardan elde edilen kitaplar yeniden ağaç olabilsin diye inanılmaz bir kitap yapıldı. “Mi Papá Estuvo en la Selva” (Babam Ormandaydı) adlı çocuk kitabı okunduktan sonra ekilebiliyor ve birkaç hafta içinde ağaç oluyor.

edebiyathaber.net'te yer alan habere göre, ekilebilir kitap projesi 8-12 yaş arası çocuklara doğal kaynakların önemini anlatabilmek için tasarlanmış. Aynı zamanda, ekolojik mürekkep ve asitsiz kağıt kullanılarak hazırlanmış.

Projenin bir diğer amacı da kitapların da çocuklarla beraber büyüyebileceğini göstermek. Bir kitabı ekme işi, insanları çevre konusunda duyarlı olmak konusunda cesaretlendiren, olan duyarlılığı ve farkındalığı artıran bir eylem.