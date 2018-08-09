Okuma-yazma bilmeyen büyükannesi için resimli telefon rehberi hazırladı

İspanya'da okuma-yazma bilmeyen büyükannesine farklı bir telefon rehberi yapan torunun çizimleri sosyal medyada viral oldu.

Bugün 31 yaşında olan iletişim uzmanı Pedro Ortega, numaraları bilen ama karşısındaki isimleri okuyamayan büyükannesi Encarna Ales için 11 yaşındayken çizimler yapmaya başladı.

Endülüs bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki Ales, okuma yazma öğrenemeden, sekiz yaşındayken çalışmak için okulu bırakmak zorunda kaldı.

Fırıncılık yapmaya çalışan Ales yıllarca emeğinin karşılığını para olarak değil, ekmek olarak aldı.

İspanya'da 700 bin kişi okuma-yazma bilmiyor

Ortega, 'Büyükannem, eşine dostuna telefon etmeyi seviyor. Ama numaraları bilemiyordu. Bir gün babamla ziyaretine gittik ve bir rehber yaptık. Ama harfleri bilemediği için faydası olmadı. Bunun üzerine her sayfaya bir telefon numarası yazıp karşısına çizimler yapmaya başladım. Bu yirmi yıl boyunca devam etti" dedi.

Pedro Ortaga'nın sosyal medyada yayımladığı rehber, büyük ilgi gördü.

İspanya Ulusal İstatistik Kurumu'na göre, 46 milyon nüfuslu ülkede 2016 verilere göre 700 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Bu kişilerin yaklaşık 400 bin'i 70 yaşın üzerinde.