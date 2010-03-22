Okullaşma oranı yüzde 95'in üzerinde

T24 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Şubat ayı itibariyle zorunlu eğitim çağında olup ilköğretime kaydı olmayan 89 bin 350 kız çocuğu bulunduğunu ifade etti.



CHP Zonguldak Milletvekili Ali ihsan Köktürk'ün soru önergesini yanıtlayan Kavaf, 2009-2010 öğretim yılı verilerine göre ilköğretimde net okullaşma oranının toplamda yüzde 98.17, erkek çocuklarda yüzde 98.47, kız çocuklarda ise yüzde 95.97 olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Şubat ayı itibariyle zorunlu eğitim çağında olup da ilköğretimde kaydı olmayan kız çocuğu sayısının 89 bin 350 olduğunu belirten Kavaf, ''Türkiye'nin eğitimde hedefi, 2013 yılına kadar kız ve erkek çocuklar için ilköğretimde okullaşma oranını, yüzde 100'e ulaştırmaktır. Bu kapsamda birçok proje ve kampanya başlatılmıştır. Bu projelerde gerek uluslararası kuruluşlar, gerekse sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün destekleri alınmaktadır'' dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ''e-Okul'' veri tabanı devamsızlık ve okul terkinin izlenmesi için etkinleştirilmiş, ilköğretime kayıtsız çocuklar ekranı kurulduğuna işaret eden Kavaf, ayrıca Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (ADNKS) ile e-Okul veri tabanı karşılaştırılarak sistem dışındaki çocukların adresleriyle birlikte il ve ilçe ölçeğinde belirlendiğini söyledi.



Bu verilere dayanarak il ve ilçe düzeyinde net okullaşma oranları belirlenerek sorunun büyüklüğünün ortaya konulduğuna dikkati çeken Kavaf, ayrıca MEB tarafından veri analizlerinde tespit edilen ilköğretime zamanında kaydolmama sorunu ve devamsızlık riski araştırması yapılarak, araştırma sonuçları kapsamında arama konferansları yapıldığını hatırlattı.



Kampanyalar etkili oluyor



MEB tarafından kız öğrencilerin ağırlıklı olarak okula devam etmedikleri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, VİBO'ların sayısı ve bu okullardaki kız öğrenci kontenjanının artırıldığını belirten



Kavaf, şunları kaydetti:



''İlköğretim çağında olup herhangi bir nedenle eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden ya da devamsızlık yapan 6-14 yaş grubundaki tüm çocukların, özellikle kız çocuklarının yüzde 100 okullaşmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında başlatılan ve 2008 yılında 81 ile yaygınlaştırılan 'Haydi Kızlar Okula' adlı kampanyayla 290 bin 224'ü kız olmak üzere 350 bin çocuk, okullaştırılmıştır. Ayrıca, 'Ulusal Eğitime Destek', 'Kardelenler-Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları' ve 'Baba Beni Okula Gönder' kampanyaları beklenen etkiyi göstermiş ve kız çocuklarının okullaşma oranında önemli artışlar olmuştur. Zorunlu eğitim çağı kapsamında olup çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış, okula hiç kayıt olmamış ya da sürekli devamsız olan 10-14 yaş grubundaki çocukların eğitimlerine akranlarıyla birlikte devam edebilecek iken yeterlilik kazandırarak, ilköğretime devamlarının sağlanması amacıyla 'Yetiştirici sınıf öğretim programı' başlatılmıştır. Bu program kapsamındaki öğrencilerin yüzde 67'sini kız çocukları oluşturmaktadır.''