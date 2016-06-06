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Okulların kapanmasına bir hafta kala Yüksekova'da ders zili çaldı!

Yüksekova'da 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'ta kaldırılmıştı

06 Haziran 2016 16:09

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının 1 hafta önce kaldırılması ardından bugün okullarda ders zili yeniden çaldı. Öğretmenlerin çoğu göreve başlarken, birçok sınıf boş kaldı.

Yüksekova’da 13 Mart’ta başlayan ve 30 Mayıs’ta kaldırılan sokağa çıkma yasağı sonrasında kentin harabeye dönüldüğü ortaya çıkarken hasar görmeyen okullarda ise eğitim yeniden başladı. Yasağın kaldırılması sonrası aileler Yüksekova'ya dönerken, valilik öğretmen ve memurların göreve başlamasını istedi. Bir hafta boyunca yapılan planlama ardından bugün operasyonlarda hasar görmeyen 6 ilk ve ortaokul ile 3 lisede eğitim başladı. Öğretmenlerin sabahın erken saatlerinde gidip açtığı okullara çok az sayıda öğrenci geldi. Bazı sınıflarda 2-3 öğrenci ders görürken, birçok sınıf ise boş kaldı. Boş kalan sınıfların öğretmenleri de odalarında oturarak öğrencilerin gelmesini bekledi.

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