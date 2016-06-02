Yüksekovalılar evlerinde sağlam malzeme arıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından halk, evlerine dönmeyi sürdürüyor.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonların ardından sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla evlerine dönen vatandaşlar yeniden eski hayatlarına dönmenin çabası içinde.



DHA'nın haberine göre; birçok kişi, yıkık evlerini görünce gözyaşına boğulurken, bazıları ise evlerini bile bulamadıklarını söyledi. Evlerini bulanlar sağlam kalan malzemeleri çıkarmaya çalışırken, çocuklar yıkıntılar arasında oyuncakları ve kitaplarını aradı.

"Tanımadığımız insanların evinde kalıyoruz"

Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Şirin İstekli, evlerini zor bulabildiklerini belirterek, "Gördüğüm manzara karşısında şoke olduk. Ev kullanılmaz halde. Doğduğum büyüdüğüm ev tanınmaz ve evin içindeki eşyalar kullanılamaz durumda. 3 gündür tanımadığımız insanların evlerinde kalıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız bilemiyoruz" dedi.