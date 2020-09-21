Okullarda tatil dönemleri netleşti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni eğitim yılının uzaktan eğitim şeklinde başlamasının ardından, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitim ile sınıflardaki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takviminde de ara tatil dönemi ve tatilin kaç gün süreceği belli oldu.

MEB hazırlıklarının ardından okullarda yüz yüze eğitim başladı. Henüz ortaokul ve lise öğrencileri için program netleşmese de, yeni öğretim yılı için eğitim takvimi geçtiğimiz haftalarda şekillenmişti. İşte 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi:

Okullarda 1. ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.