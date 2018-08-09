Okullarda ‘profesyonel yönetici' dönemi: İşletme ve iktisat mezunları müdür olarak atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Eğitimde Kalite Endeksi’ adıyla üç ay içinde temelini atacağı yeni sistemde kamu okullarını artık öğretmenler değil profesyonel yöneticiler idare edecek. Sistemle okullarda müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlere sadece öğretmenler arasından değil kamu yönetimi, iktisat, işletme gibi bölüm mezunlarından da atanma yapılmasının önü açılacak.

Yeni Şafak’tan Ahmet Fatih Erturan’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemin ilk projeleri arasına ‘kalite’ ve ‘yönetim’ içeren çalışmaları koydu. Özel okullardaki profesyonel okul yöneticiliği, eğitimde kalite aralığının kapanması gibi hedefler bu çalışmalardan bazıları. Türkiye’yi eğitimde dünya normları ile buluşturacak projelerin bazıları önümüzdeki 3 ay içinde hayata geçirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk etapta okullar arasındaki eğitim uçurumunu dengelemek için ‘Eğitimde Kalite Endeksi’ olarak adlandırılan sistemi kuracak. Bu sistemle eğitimin kademeleri, okullar arasındaki eğitim farkları, insan kaynağının verimli kullanımı, öğretmen yeterliliği, okul ihtiyaçları, teknolojik altyapı kurulumu, eğitim materyalleri ve okulun çeşidine göre eksiklerin giderilmesi gibi politikalar belirlenecek. Bu durum aynı zamanda eğitim sistemindeki sınavların önemini kaybettirerek öğrencilerin kaliteli okullara girme yarışını da bitirmiş olacak.

Bakanlığın hazırladığı projelerden birisi de ‘MEB yönetici atama sistemi’ olacak. Artık okullarda müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlere sadece öğretmenler arasından değil kamu yönetimi, iktisat, işletme gibi bölüm mezunlarından da atanma yapılmasının önü açılacak. Belirtilen kadrolara yönetici olmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği eğitim merkezlerinde eğitim alacak ve eğitimler sonunda bu kişilere sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan adaylara profesyonel okul yöneticiliği belgesi verilecek. Bu kadroda yönetici olmak isteyen öğretmenler de eğitime dahil edilebilecek. Ancak öğretmen yönetici olduğu takdirde öğretmenlik kadrosundan çıkarılacak. Ayrıca bu değişim sayesinde binlerce öğretmen eğitime tekrar kazandırılarak öğretmen açığı önemli oranda kapatılacak.

Dezavantajlı bölgelere formül

Milli Eğitim Bakanlığı, elindeki öğretmenleri en verimli şekilde kullanmak için de çalışma başlattı. ‘Büyük Veri’ adını verdiği sistemle öğretmenlerin çalışma planları, insan kaynağı yeniden yapılandırılacak. Bu sayede öğretmenleri dezavantajlı bölgelerde veya okullarda çalıştırmak için formül aranacak. Bakanlığın bununla ilgili olarak yakın zamanda mevzuat yayınlaması bekleniyor.