Okullarda gürültü azaldı, başarı arttı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi’nin (UÜ) Bursa’daki bazı okullarda 3 yıl önce başlattığı gürültü kirliliğini önlemeye yönelik TÜBİTAK Projesi meyvelerini verdi. Çeşitli önlemlerle gürültünün azaltıldığı okullarda yüzde 10\'a yakın başarı artışı gözlemlendi.

UÜi Eğitim Fakültesi tarafından ilkokul ve ortaokullarda gürültü kirliliğini azaltarak eğitim başarısını yükseltmeyi hedefleyen \'Okulda Gürültü Kirliliği: Nedenleri, Etkileri ve Kontrol Edilmesi\' adlı proje olumlu sonuçlar verdi. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mızrap Bulunuz, 3 yıl önce Bursa’daki okullarda gürültüye dikkat çekmek amacıyla başlattıkları projenin bu yıl daha fazla sayıda okulda uygulanarak başarıyla sürdürüldüğünü söyledi. Gürültü kirliliğinin işitme sağlığına verdiği zararların dışında 35 kritik olumsuz etkisi olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Mızrap Bulunuz, bunlardan başlıcalarını dikkat dağınıklığı, öğrencilerin okuma-yazma öğrenme süresini uzatma, okuduğunu anlama güçlüğü, düşünme gücünü zayıflatma ve problem çözme becerilerini azaltma olarak sıraladı.Projenin uygulandığı okullarda gürültü kirliliğinin kontrol edilmesine ilişkin farkındalığı içeren çeşitli seminerler verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Bulunuz, şöyle dedi:

\"2015 Nisan ayında kabul edilen proje bu olumlu sonuçlara bir yenisini daha eklemiştir. Projenin yürütüldüğü 3 ortaokulun 2016 ve 2017 TEOG başarı ortalamalarında artış görülmüştür. Örneğin proje okullarından Sadettin Türkün ve Dilek Özer Ortaokulları\'nın TEOG başarılarında ortalama yüzde 10’un üzerinde artış kaydedilmiştir. ÇEK 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu ise Özel Okullar arasında yüzde 6’nın üzerinde TEOG başarısında artış göstermiştir. TEOG, YGS gibi merkezi sınavları sırasında ortamın sessiz olması konusunda titizlikle durulurken, eğitim-öğretimin yapıldığı süreçte buna yeteri kadar önem verilmemesi büyük bir çelişkidir. Bunun mutlaka değişmesine ihtiyaç vardır. Artık gürültü kirliliğini \'birbirine karışan, şiddeti yüksek ve rahatsız edici sesler\' olarak tanımlayan yaygın görüşün, yerini gürültüyü \'Sürdürülemez bir kirlilik\' olarak ele alan bakış açısına bırakmasının zamanı gelmiştir. Çünkü gürültü öğrenme iklimini bozarak akademik başarıyı düşürdüğü yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. \'Sessiz, sakin, sükûnetli okul, sağlıklı, başarılı mutlu öğrenciler\' sloganının okullarda hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır.\"

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