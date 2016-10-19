"Okullarda ders kitabı krizi sürüyor; öğretmenler PDF indirip basıyor"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yakın isimler tarafından basılan ders kitaplarıyla ilgili kriz yaşanıyor. İlk, orta ve liselerde bazı derslerin kitapları, 'FETÖ' operasyonu kapsamında iptal edildi. Öğrenciler dersleri kitapsız işliyor.

Yolculuk gazetesinin haberine göredarbe girişimi sonrası 'FETÖ' ye yönelik operasyonlar nedeniyle birçok ders kitabının iptal edildiği Türkiye’de, okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen, öğrenciler yeni ders kitaplarına kavuşamadı. Yazarları 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan ya da tutuklanan kitaplar imha edildi, okullarda dersler kitapsız işlenmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilkokul birinci sınıflara henüz hiç ders kitabı dağıtılmadı.

Bazı ders kitapları da, sembolik gerekçelerle yasaklandı. “F noktasından G noktasına doğru” örneği verilen matematik kitapları, Fethullah Gülen’in isminin baş harflerini taşıdığı gerekçesiyle toplatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaamda, 50 milyon lira değerindeki 13 bin ton kitabın iptal edildiğini açıklamıştı.

Eksik kitaplar

Diğer sınıflarda, ortaokul ve liselerde eskik olan ders kitapları ise şöyle:

1. sınıf: Hiç ders kitabı yok.

9. sınıf: Biyoloji, Fizik, Türk Dili ve Edebiyatı

10. sınıf: Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11. sınıf: Dil Anlatım, Coğrafya, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12. sınıf: Coğrafya, Çağdaşlık ve Dünya Tarihi

Ayrıca ilk, orta ve liselerde çeşitli sınıflara ait Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Sanat Tarihi, İngilizce, Demokrasi ve İnsan Hakları, Spor Yönetimi ve Organizasyonu, Sosyoloji, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Spor ve Beslenme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İşletme, Diksiyon ve Hitabet, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Üç Boyutlu Sanat Atölye gibi derslerin kitaplarının eksik olduğu bildirildi.

Öğretmenler PDF indirip basıyor

Eksik ders kitabı sorunu devam ederken, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden ders kitaplarının PDF’sini indirip bastırarak öğrencilere dağıtıyorlar.