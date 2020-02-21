Okullarda dağıtılan kitapta skandal ifadeler: Sağcılar Allah topluluğu, solcular şeytan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sezai Karakoç'a ait "Diriliş Neslinin Amentüsü" adlı kitabın okullarda dağıtılmasına sert tepki gösterdi. CHP'li Barut, "Kuran'da sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak vasıflandırılmıştır" gibi ifadelerin yer aldığı kitabı Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Derin bir ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ülkemizde ne yazık ki AKP'nin 17 yıldır ülkemizi içine sürüklediği kaos, eğitim sistemimizde de telafisi güç yaralar açmıştır. Adeta yap-boz tahtasına döndürülen eğitim sistemi, her gelen bakanla birlikte içinden çıkılmaz bir hal almıştır. İktidarın, ülkemizi Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinden uzaklaştırma çabaları sonucunda, eğitimde her geçen gün gerici, ayrıştırıcı, bilimsellik karşıtı ve laiklik karşıtı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

"Yalan yanlış bilgiler kabul edilemez"

Evrensel'in haberine göre; iktidara yakınlığı ile bilinen Memur-Sen'e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) valiliklerle bir protokol yaparak okullarda "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" yürüttüğünü anlatan Barut, şunları kaydetti: "Söz konusu bu proje kapsamında okullarda dağıtımı yapılan Sezai Karakoç'a ait 'Diriliş Neslinin Amentüsü' adlı kitap, kelimenin tam anlamıyla gericiliğin özendirilerek öğrencilere aşılanmasını amaçlarken öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerin Cumhuriyet ilkelerine düşmanca tutum sergilemelerini hedefleyip ayrıştırıcı, karalayıcı ve suçlayıcı ifadelerle doludur. Kitapta yer alan 'Kuranda sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak vasıflandırılmıştır' gibi ifadeler, 'Kuranda sağcıların uğurlu topluluk, solcuların ise uğursuz topluluk' olarak tanımlandığı gibi yalan yanlış bilgiler asla kabul edilemez."

"MEB'in projeden haberi var mı?"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle Meclise soru önergesi sunan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

"Bilim yuvası okullarda öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun olarak eğitilmesi gerekirken bu ayrıştırıcı ve ötekileştirici projeye nasıl ve neden izin verilmiştir?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu projeden haberi var mıdır, bununla ilgili ne düşünmektedir, bu konuyla alakalı bir inceleme ve görüşü var mıdır?



Okullarda kutlanacak resmi programların, yarışmaların ve etkinliklerin inceleme kurullarında ele alınması gerekmez mi? Bu kitabın dağıtımı nasıl gerçekleştirilmiştir?



Ötekileştirici ve ayrımcı ifadelerle dolu bir kitabın dağıtımını yapmak suç değil midir?



Kamuoyunda oluşan tepkinin ardından bu projenin sorumluları hakkında idari bir işlem yapılıp adli bir girişimde bulunulması için ne yapmayı düşünüyorsunuz?



Ülkemizin ve milletimizin, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ayrıştırıp bölme girişimlerine karşı bir tepkiniz olacak mı?"