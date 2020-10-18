"Okullarda Covid-19 riski en yüksek alan tuvaletler"

Avrupa Isıtma Havalandırma Dernekleri Federasyonu'nun okul binaları için hazırladığı Covid-19 rehberindeki kuralları Türkçe'ye çeviren, mekanik sistemler uzmanı makine mühendisi Filiz Pehlivan, "Tuvaletler Koronavirüs'ün yayılması açısından en sıcak nokta" dedi.

Pehlivan, "Yani tuvaletler gerçekten bizim 'sıcak nokta' dediğimiz yerler ki bunlar da özellikle altını çizmiş. Tuvaletlerde varsa mekanik havalandırma yani fanlı sistemlerinizi 7 gün 24 saat çalıştırın. Fan çalışırken de tuvalet pencerelerini kapatın ters akım yaratmamak için. Eğer mekanik havalandırma da yoksa muhakkak tuvalet pencerelerini devamlı açık tutacaksınız ama önerilen mekanik havalandırma yapmak tuvaletlere. İnanın bunlar da çok basit, çok cüzi rakamlara yapılabilecek şeyler. Yani bir pencerenin üzerine koyulacak fan pek çok riski bertaraf edebilir. Tuvalette de çocuklarımız maskelerini çıkarmayacaklar ve kesinlikle armatürlere eğer fotoselli değilse dokunmayacaklar, muslukları peçeteyle kapatacaklar mesela. Yani oradaki her türlü dokunma noktası risk taşıyor. Tuvaletler Koronavirüs'ün yayılması açısından en sıcak nokta" diye konuştu.

Pehlivan, rehberin, sınıflardaki karbondioksit seviyesinin kontrol edilmesinin önemine de işaret ettiğini belirterek, "Sınıfların karbondioksit seviyesini ölçmek gerekiyor. Karbondioksit seviyesiyle siz o sınıftaki havanın kirlenip kirlenmediğini, mikroorganizma üreyip üremediğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakın normal şartlarda bile karbondioksit miktarları 1000 ppm dediğimiz değerin üzerine çıktığı zaman sınıflarda öğrenciler derse konsantre olamıyor, derse katkısı azalıyor, bunlar bilimsel çalışmalarla belirlenmiş. Ve şu da ölçümlenmiş ki normal havalandırması olmayan sınıflarda karbondioksit değerleri 1500 ile 3 bin ppm arasında değişiyor ve böyle kirli bir ortamda her türlü enfeksiyona açık olunabiliyor, mikroorganizmalar üreyebiliyor" ifadesini kullandı.

Sınıfları havalandırmanın virüsün yayılmasını engellemedeki kritik öneminin altını çizen Filiz Pehlivan, özellikle kış aylarında havalandırmanın çok daha önemli hale geleceğini dile getirdi. Pehlivan, şunları kaydetti:

"Şimdi biz diyoruz ki 'Pencereler devamlı açık kalsın' hatta mekanik havalandırma olduğunda bile pencereler açık kalsın. Bu durumda kış şartlarında hem çocuklarımızı üşütmemek hem de sınıfı havalandırmak zorundayız. Bu noktada tıkanıyoruz. O nedenle mekanik havalandırma yapılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yani bu yapılabilir, yapılası bir şeydir. Bunu yapamadığımız zaman sınıftaki bir çocuğun bütün sınıfa bulaştırma riski var. Yani bundan daha büyük bir risk olabilir mi? Çünkü pencereleri devamlı açık tutmak mümkün olmayacak, çoğu ilimizde dış ortam şartları müsait olmadığı için bu nedenle ya pencereler en azından yarım şekilde devamlı açık olacak ya da bu sınıflara mekanik havalandırma desteği sağlayacağız." (DHA)