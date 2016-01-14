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Yaşam

Okullarda cuma namazı düzenlemesi

Cuma namaz saatinin mesai ve ders saatleriyle çakışması halinde gerekli tedbirler alınacak

14 Ocak 2016 11:26

Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık tarafından mesai saatlerini cuma namazına göre ayarlayan genelgenin yürürlüğe girmesinin ardından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

Radikal'de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve seviyedeki resmi ve özel öğretim kurumlarında, cuma namaz saatinin mesai ve ders saatleriyle çakışması halinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbirler alınarak, isteyen yönetici, öğretmen ve diğer personele gerekli kolaylığın sağlanması, mesai saatleri veya ders çizelgelerinin bu doğrultuda düzenlenmesi talep edildi. 

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