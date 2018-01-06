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Eğitim

Okullara resmi olarak sabah namazı çağrısı yapılmıştı; Milli Eğitim Müsteşarı yazıyı geri çekti

Çeliktepe Aydınlar Camii’nde 7 Ocak pazar günü kılınacak sabah namazına çağrı yapıldı

06 Ocak 2018 11:47

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencileri sabah namazına çağırdığı yazıyı geri çektirdi.

İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, “Cami Gençlik Buluşması” kapsamında okul idarecilerinin, öğretmenler ve öğrencileri 7 Ocak Pazar günü Çeliktepe Aydınlar Camisi’nde sabah namazına davet ettiği ortaya çıkmıştı. 

TIKLAYIN- Milli Eğitim’den resmi yazıyla sabah namazı çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in tepki çeken o yazıyı geri çektirdiği öğrenildi.

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