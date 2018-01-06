Okullara resmi olarak sabah namazı çağrısı yapılmıştı; Milli Eğitim Müsteşarı yazıyı geri çekti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencileri sabah namazına çağırdığı yazıyı geri çektirdi.
İstanbul’da Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, “Cami Gençlik Buluşması” kapsamında okul idarecilerinin, öğretmenler ve öğrencileri 7 Ocak Pazar günü Çeliktepe Aydınlar Camisi’nde sabah namazına davet ettiği ortaya çıkmıştı.
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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in tepki çeken o yazıyı geri çektirdiği öğrenildi.