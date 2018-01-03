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Milli Eğitim’den resmi yazıyla sabah namazı çağrısı

"Okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımlarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim"

03 Ocak 2018 19:54

İstanbul Kağıthane’deki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği resmi yazıyla öğretmenleri ve öğrencileri sabah namazına çağırdı. Şube Müdürü Yunus Çelik’in imzasıyla 29 Aralık’ta okullara gönderilen yazıda, Çeliktepe Aydınlar Camii’nde 7 Ocak pazar günü kılınacak sabah namazına İstanbul Müftüsü Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç’ün de katılacağı ve namaz sonrası ‘ikramda bulunulacağı’ da belirtildi. 

BirGün’de yer alan habere göre okullara gönderilen yazıda, “İlçemiz Çeliktepe Aydınlar Camiinde 07.01.2018 Pazar Günü İstanbul Müftümüz Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İlçe Kaymakamımız Hasan GÖÇ ve gençlerimizin katılımları ile sabah namazı buluşması programı yapılacaktır. Söz konusu programın okulunuzda duyurularak okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerin katılımlarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Yazının sonunaysa “Sabah Namazı Farzına 07.30’da başlanacaktır. Namaz sonrası ikramda bulunacaktır” notu düşüldü.

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