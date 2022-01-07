Okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarıyıl tatilini 24 Ocak'ta başlayacağını, 7 Şubat Pazartesi ise ikinci dönemin başlayacağını duyurdu.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlarken 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eriyor. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü eğitimi ve öğretim yılı sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma eriyor.

7 Şubat 2022 Pazartesi günü ise ikinci dönem başlayacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak. Yaz tatili de 17 Haziran Cuma Günü başlayacak ve böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.