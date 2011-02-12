-OKULLAR HAMAMBÖCEĞİNE KARŞI İLAÇLANDI İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - İstanbul'da, ''Okullarımız İlaçlanıyor'' projesi kapsamında, yarıyıl tatilinde 3 bin 165 okul ilaçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, bu yıl anaokulu, ilk ve orta dereceli okullarda ''Okullarımız İlaçlanıyor'' projesiyle ortak çalışma kararı aldığı kaydedildi. Açıklamada, projenin, vektörlerle kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini kapsadığı ifade edilerek, 79 okul öncesi, bin 79 anaokulu, bin 424 ilköğretim okulu ve 583 ortaöğretim olmak üzere toplam 3 bin 165 okulda vektörlere karşı ilaçlama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. ''Okullarımız İlaçlanıyor'' projesinin, 9 uzman personel, 6 ekip sorumlusu, 304 işçi, 120 araç ve Sağlık Bakanlığından onaylı, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ilaçlarla yürütüldüğü bildirildi. Vektör mücadelesi kapsamında, hamamböceği, kemirgen, pire, kene, karasinek, sivrisinek, akrep ve tahtakurusu mücadelesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca, İBB'nin okullarda öğrencilere ve çevre kolu öğretmenlerine vektörler hakkında konu uzmanları tarafından eğitim ve seminerler düzenlenmesinin planlandığı kaydedildi.