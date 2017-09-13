Okullar açılıyor; Bakan Tüfenkçi’den kırtasiye teftişi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kırtasiye ürünleri toptancıları ziyaretinde esnafın sorunlarını ve önerilerini dinleyerek, bakanlığın okul sezonu başlamadan kırtasiye ürünlerine yönelik yaptığı denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin son yıllarda piyasayı olumlu etkilediğinin altını çizen Tüfenkci, “2011’de kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı yüzde 53’lerdeydi. Artırılan denetimler neticesinde 2017’de bu oran yüzde 1.5 olmuştur. Bu yıl 43 bin 251 ürün denetlendi, bunlardan sadece 666 tanesinin güvensiz ve standartlara aykırı ürün olduğu tespit edildi” dedi.



Yerli üreticiye destek

Güvensiz ya da standartlara uygun olmayan ürünlerin piyasadan toplatıldığının altını çizen Tüfenkci, söz konusu ürünlere 3 bin 671 lira ile 45 bin 972 lira arasında cezalar kesildiğini aktardı. Tüfenkci, yaklaşık 10 bin ürünün şu an denetim sürecinde olduğunu, alınan tedbirlerle kırtasiyede yerli ürünlerin arttığını belirterek, “Çoğu yerlerde bu oran yüzde 6 bandına yaklaşmış durumda. Önümüzdeki dönem bu oranın çok daha yükseleceğini görüyoruz. Özellikle bu alanda yerli üreticileri desteklemek istiyoruz” diye konuştu.



Tüfenkci, tüketicilere de tavsiyede bulunarak, “Aldıkları ürünlerin mutlaka markalı ürünler olmasına ve ambalajlarına dikkat etmeleri lazım. Etiketler okunabilir olmalı. Belirli muhabbet kurabilecekleri noktalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tüketicilerimizin şüpheleri varsa ‘Alo 175’ şikayet hattından, e-devlet portalından ve bakanlığımızın internet sitesinden bizlere ulaşabilirler” dedi.

"Kırtasiyede sorun olmaz"

Tüm Kırtasiyeciler Derneği 2. Başkanı Orhan Taşdemir, kırtasiye ürünlerinde azo boyarmaddeler, plastik ürün, baskı ve boyalarda yumuşatıcı olarak katılan fitalatların kanserojen etkisi olduğunu söyleyerek, bu tür kırtasiye ürünlerinin bakarak ya da dokunarak anlaşılamayacağını söyledi. Tüm kırtasiye malzemelerinin akredite laboratuvarlarda incelenmesi gerektiğine işaret eden Taşdemir, “Eğer siz ürününüzü kırtasiyelerden alırsanız zaten denetimden geçmiş, tescilli ürün almış olursunuz. Ürünü barkoduna, markasına bakarak alırsanız herhangi bir tehlike ile karşılaşmazsınız” dedi. Kırtasiye ürünlerinde en çok plastik ve boyalı ürünlere dikkat etmek gerektiğine işaret eden Taşdemir, “Özellikle yumuşak plastik ürünlerle boyalı ürünler risk oranları en yüksek madde gruplarından. Bu tür ürünleri alırken aileler markasına, barkoduna bakmalılar” dedi.