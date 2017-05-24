Okuldan Haber Odasına: Başvurular 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

IPS İletişim Vakfı/bianet'in "Okuldan Haber Odasına 2017" programına başvurular 31 Mayısta sona eriyor. Programa Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan iletişim fakülteleri radyo-televizyon ve gazetecilik bölümü üçüncü sınıf öğrencileri başvurabiliyor.

IPS İletişim Vakfı/bianet genç gazeteci adaylarını meslek hayatına adım atmaya hazırlanırken bir ara durak olarak Okuldan Haber Odasına (OHO) programına son başvuru 31 Mayıs 2017’ye uzatıldı.

Bu yıl OHO, 1 Temmuz - 9 Temmuz 2017 günlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

OHO programının bu yıl 10. ve 11.'si beraber yapılacak. 2016 OHO programı 15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle yapılamamıştı.

Program, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki iletişim fakülteleri gazetecilik, radyo ve televizyon bölümlerinin 3. sınıftan 4. sınıfa geçen öğrencilerine açık.

26 Mayıs gününe kadar yapılabilecek başvuruları, IPS İletişim Vakfı jürisi her fakülteden bir kişi belirlenmek üzere değerlendirecek ve sonuçlar Haziranın ilk haftasında açıklanacak.

OHO günlerinde, yaygın medyanın farklı birimlerinden gazeteciler, iletişim akademisyenleri ve hak örgütleri temsilcileri genç gazetecilerle bir araya geliyor.

Program kapsamındaki atölyelerde gazeteci, akademisyen ve hak örgütü temsilcileri “Gazetecilik, Habercilik Anlayışı, Etik, Barış Gazeteciliği, Habercinin Özlük Hakları, Hak Örgütleri, Sosyal Medya, Nefret Söylemi, Alternatif Haber Kaynakları, Yurttaş Haberciliği” gibi konularda sunumlar yapıyor.

Program sonunda genç haberciler, deneyimli gazetecilerin katılımıyla uygulamalı programla haber üreterek online gazetelerini yapacak; program bitiminde sertifikalarını almaya hak kazanacaklar.

Katılımcıların geliş-gidiş yol, konaklama ve yemek giderlerini İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) karşılıyor.

OHO 246 haberci adayını medyaya hazırladı

Okuldan Haber Odasına 2007 ve 2016 yılları arasında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki iletişim fakültelerinden mezun 246 genç gazeteci adayını medyaya hazırladı.

Program kapsamında 132 gazeteci, akademisyen ve hak savunucusu genç gazeteci adaylarıyla buluştu. OHO programı çerçevesinde 49 gazete, radyo, televizyon ve hak örgütü ziyaret edildi. Bunlarla birlikte 2013 yılında ikinci basımı yapılan IPS İletişim Vakfı'nın 14. kitabı Gazeteciliğe Başlarken: Okuldan Haber Odasına programın bir diğer ürünü oldu.

* Programa başvuruda bulunmak için Başvuru Formu'nu oho2017@bianet.org adresine gönderebilirsiniz.