Okuldaki deney kör etti: Gözyaşlarım bile bana acı veriyor!

İstanbul Üsküdar’da bir okulda yapılan deneyde yaşanan kaza sonucu 11 yaşındaki Mert Öztoprak’ın gözleri yandı! Mert, “Hiçbir şey göremiyorum. Kendimi düşündükçe ağlıyorum ve gözyaşlarım bana daha çok acı veriyor. Geleceğimi karartan öğretmenimi hiç affetmeyeceğim” dedi.

Gökhan Karakaş’ın Milliyet’teki haberine göre, İstanbul Üsküdar’daki Ali Fuat Başgil Ortaokulu’nun 6-C sınıfındaki öğrenciler, 3 Aralık günü Fen Bilgisi dersini işlemek için okulun deney laboratuvarına indi. Fen Bilgisi dersine giren öğretmen Mehmet Aslan, bir demir boruyu eline alarak öğrencilere çinko ve cıvanın karışmasını anlatacağını söyledi.

Ortaya çıkacak madde plastik boruyu eriteceği için metal bir kap kullandığını söyleyen öğretmen Mehmet Aslan, kendisine yardımcı olması için 11 yaşındaki Mert Öztoprak’ı çağırdı. Demir boruyu Mert’in eline veren öğretmen, önce çinkoyu ardından sıvı haldeki cıvayı dökmeye başladı. Mehmet Aslan, döktüğü cıvanın çinko ile karışması için Mert’in elindeki demir boruya üflediği anda bir alev topu oluştu.

Gözleri alevler içinde kaldı

1 saniye içinde çıkan alev demir borunun ağzına doğru bakan Mert’in burnunun üstünden kafasının hepsini kapladı. Mert’in gözleri alevler içinde kalırken saçları da tamamen yandı. Öğretmen Aslan’ın da gözleri alevlerden etkilendi.

Öğretmen ve öğrencisi ambulans ile önce Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi’ne sevk edildi.

Öğretmen taburcu oldu

Öğretmen Mehmet Aslan tedavisinin ardından taburcu edilirken, 11 yaşındaki Mehmet’e doktorlar kötü haberi verdi. Patlamayla Mert’in gözkapaklarının ve göz içinin tamamen yandığı ve iki gözünü birden kaybettiği açıklandı. Doktorlar, Mert’in tedavi sürecinin 1 yılı bulabileceği ve okula devam etmesinin mümkün olmadığını da vurguladı. Sol gözünün artık görme şansı olmadığını, sağ gözünün ise 1 yılı bulan zorlu bir sürecin ardından en fazla yüzde 30 oranında görebileceğini öğrenen Mert ve ailesi büyük bir şok yaşadı.

‘Geleceğimizi elimizden aldı’

Mert’in annesi Ayşe Öztoprak, “Ben çocuğumu okula yolladım. Sokağa ya da bilmediğim bir yere değil. Bizim geleceğimizi elimizden alan öğretmenden ve okul müdüründen şikâyetçiyim. Hepsinin cezalandırılması bile oğlumun geleceğini vermeyecek” dedi. Baba Mehmet Öztoprak, “Nerede gözlük, eldiven, yangın tüpü? Böyle deney mi yapılır? Çocukların hayatı bu kadar ihmal edilir mi? Bir öğretmen bu kadar sorumsuz olabilir mi? O öğretmen bize nasıl bir acı yaşattığını biliyor mu? İhmali olanlar cezalandırılana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

‘Onu hiç affetmeyeceğim’

Bir hafta içinde 4 operasyon geçiren küçük Mert, 5 lira değerindeki basit bir gözlükle bile bu olayın yaşanmayacağını öğrenince üzüntüsü daha da arttı. Henüz 11 yaşında geleceği kararan Mert, “Öğretmenimiz çinkonun üzerine cıva dökerken birkaç damla sızdı. O sırada Mehmet öğretmen demir borunun üzerine üfledi. Tükürüğü demir boruya karıştığında elimde büyük bir patlama oldu. Gözlerimin yandığını anladım ve yere düşerek saçlarımı söndürdüm. Önceki derslerde sakar olduğunu ve benzer deneylerde ceketini ya da önlüğünü yaktığını söylemişti. Ama bu kez benim geleceğimi yaktı” dedi.

Beylerbeyi Spor Kulübü Futbol Akademisi’nde oynayan ve büyüyünce futbolcu olmak isteyecek kadar iyi bir sporcu olan Mert, “Hiçbir şey göremiyorum. Kendimi düşündükçe ağlıyorum ve gözyaşlarım bana daha çok acı veriyor. Gözkapaklarım dikili olduğu için gözyaşım dışarı çıkmıyor. Çok acı çekiyorum. Eskisi gibi arkadaşlarımla oynayamayacağım. Futbolcu olamayacağım. Geleceğimi karartan öğretmenimi hiç affetmeyeceğim” dedi.