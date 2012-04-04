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Yaşam

Okulda yapılan 'temizlik' öğrencileri hastanelik etti

Amelebirliği İlköğretim Okulu'nda yapılan temizlik az daha faciaya yol açıyordu

04 Nisan 2012 19:36

 

Zonguldak’ta okulda yapılan temizliğin ardından çöplerin kalorifer kazanında yakılması 46 öğrenciyi hastanelik etti. Dumandan zehirlenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Amelebirliği İlköğretim Okulu'nda kalorifer kazanından sızan duman kısa sürede binayı kapladı.
 
Dumandan etkilenen 46 öğrenci ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, okul görevlilerinin binada temizlik yaptıklarını, temizliğin ardından kalorifer kazanında bazı malzemeleri yaktıklarını öğrendiklerini söyledi.
 
Özbek, ''Şu anda bir tehlike yok. Öğrencilerimizin durumları iyi” dedi.
 

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