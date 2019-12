Okulda not dağıtınca kovuldu

‘Demokrasi ve İnsan Hakları’ dersinde dağıttığı notlarda “Atatürk aleyhine” sözler olduğu öne sürülen lise öğretmeni, müdür tarafından okuldan atıldı.



Taraf gazetesinin haberine göre; İstanbul Küçükcekmece'de bulunan Kadriye Moroğlu Lisesi'nde verdiği "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersinde, İnsan Hakları Derneği ve Tarih Kültür Vakfı'nın yayımladığı "İnsan Hakları Raporu” kitapçığından konular işlediği ve kitapçığı öğrencilere dağıttığı gerekçesiyle öğretmen Berivan Zeren'in görevine okul müdürü Abdülselam Demir tarafından son verildi. Öğretmen Berivan Zeren’in ‘suç’u ise “Atatürk aleyhinde yazılan, yasadışı yayınlardan faydalanmak.”



'Atatürk aleyhinde konuşmadım'



Yaşananlara tepki gösteren Berivan Zeren, "Ben bunların hiçbirini yapmadım. Atatürk aleyhine hiçbir zaman konuşmadım. Sadece İnsan Hakları Derneği'nin raporlarından ders işledim. Raporda yer alan ifadeler, okuldaki bazı öğretmenlerin tepkisini çekti" dedi. Aynı lisede ortaöğretimini bitiren Zeren, müdürün kendisi okulda öğrenim gördüğü sırada öğretmeni olduğunu belirterek "Ben çocuklara çeşitli araştırmalar yaptırıyorum. Sınıfta öğrencilerin daha aktif olması için tartışma ortamı yaratıyorum. Öğrencilerin konuları daha iyi kavraması için dışardan getirdiğim materyallerle onlara destek oluyorum. Dağıttığım bu notlardan dolayı diğer öğretmenler benden şikayetçi oldu" dedi.



Öğrenciler tepki gösterdi



2008-09 eğitim döneminde öğretmenlik yapmaya başlayan ve 13 martta sınav yaptığı sırada müdür tarafından odasına çağırıldığını söyleyen Zeren başına gelenleri şöyle anlattı, "Cuma günü sınav esnasında müdür acil olarak beni odasına çağırdı. Ben de çocukları sınav yapıyordum. Odasına gittiğimde bana 'Hemen dilekçenizi yazın, çıkıyorsunuz' dedi. Ben de ne dilekçesi dedim ve aramızda kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ardından Müdür Abdülselam Demir öğrencilere dağıttığım fotokopileri çıkardı ve 'Siz böyle şeyler mi veriyorsunuz çocuklara' dedi. Ben de ona 'Elinizdeki belgeler İnsan Hakları Derneği ve Tarih Kültür Vakfı'nın yayımladığı bir yazı' dedim. Sonra da okuldan ayrılmak zorunda kaldım."



Okuldan atılmasının ardından Eğitim-Sen'e başvuran ama okulda ücretli öğretmen olarak çalıştığı için yasal olarak hiçbir hakkı olmadığının altını çizen Zeren, "Okuldan ayrıldıktan sonra da öğrencilerim olaya tepki gösterdi. Öğrencilerim benim ayrılmama çok üzüldü" diye konuştu.



İşte ‘suç unsurları’



Zeren'in okuldan atılmasına neden olan insan hakları raporunda yer alan ve diğer öğretmenlerin tepkisini çeken maddeler ise şöyle:



- Farklı olanı görmezden gelme, görünmez kılma, açık ya da örtük ayrımcılık kadar, bir insan hakları ihlalidir.



- Ders kitaplarında Anadolu'da yaşayan halklara ya hiç değinilmemekte ya da düşmanlaştıran, düşmanlık aşılayan ifadelere yer verilmektedir.



- Ders kitaplarında verilen örneklerin referans çerçevesi genişletilmelidir. Her konu ve her bilgi alanı, öğrenciye sürekli Kurtuluş Savaşı, bayrak, Atatürk...vb. "milli değer" aşılama vesilesine indirgenmemelidir. Özellikle konuyla tümüyle ilişkisiz, zorlama örneklemelerden kaçınılmalı, her konuyu Atatürk sözü ile destekleme gayretinden uzaklaşılmalıdır. Bu gayret anlamayı, kavramayı değil, "iman etmeyi" davet eden bir alışkanlık yaratmaktadır.