Okula yeni başlayan çocukların ailelerine 'sabırlı olun' önerisi

KAYSERİ, (DHA)- EĞİTİM hayatına başlayacak çocukların ailelerine seslenen bir kolejin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman, okulun ilk günleri için öneride bulunarak, \"Sabırlı, sakin ve çocuğa karşı tutarlı olarak, okul ile işbirliği içerisinde olmalısınız\" dedi.

Doğa Koleji Ortaokul, Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman, özellikle küçük yaştaki çocukların okula alışmasının, aileden ayrılmasının, hem onlar için hem de velileri için biraz daha zorlu bir süreç olduğunu ifade etti. \"Okulun ilk günü kaygılı olmak normal ve sağlıklı bir duygudur\" diyen İzgiman, \"Çocukların ilk gün heyecan ve kaygısı ile baş etme konusunda okullar ve öğretmenler oldukça deneyimlidir\" dedi. ​Küçük yaş gruplarının anneden ayrılmalarının zor olduğunu dile getiren Sibel İzgiman, annenin şefkatli kollarından, mutlu ev ortamından ayrılmanın, daha önce hiç tanımadığı insanlarla bilmediği bir ortamda günün önemli bir bölümünü geçirmenin çocuklar için endişe verici olabileceğini kaydetti. Benzer kaygıları çocuklarını ilk defa okula gönderen anne ve babaların da yaşayabileceğini belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman, \'okula alışabilecek mi, ya yemek yemezse, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi\' gibi aile kaygılarının çocuklara yansıtılmaması gerektiğini de belirtti. İzgiman, çocuğun okula alışma sürecinde ailelere şu önerilerde bulundu:

- Okulu reddeden çocuk ayıplanmamalı, eleştirilmemeli, suçlanmamalı. Çocuğun okulda bulunması için destek olunmalı ki çocuklar öğretmenleri ve arkadaşlarıya vakit geçirerek, okula güven duymalı. Aileler bu konuda sakin, sabırlı ve çocuğuna tutarlı olarak sınıfta olmalarını istemeli.

-Çocuklar ebeveynlerinden ayrılmamak için vedalaşmaları uzun tutabilir. Vedalaşmalar kısa tutulmalı.

-Çocuklar ailelerin sınıfa girmelerini isteyebilir. Okulu reddeden küçük çocukların yanında olmak yerine aileler, çocukları kademeli olarak okula alıştırabilir. İlk gün yarım gün, sonra biraz daha uzun, sonra tam gün.

- \'Karnım ağrıyor, midem bulanıyor, okula gitmek istemiyorum\' diyen çocuğa \'Ağlama, üzülme\' demek yerine \'Şu an endişe duyuyorsun ama geçecek\' diyerek destek olunmalı.

- Aileler okulla ilgili güzel hatıralar paylaşmalı, olumlu konuşmalar yapmalı. Öğretmeninden destek isteyebileceği, arkadaşına soru sorabileceği konusunda çocuklar cesaretlendirilmeli. Öğretmeninden destek isteyebilen, arkadaşına soru sorabilen çocuk okulda tek başına var olmaya hazır olacaktır.

-Uyum problemleri ciddiye alınmalı, okul ve aile işbirliği ile çocuğa destek olunmalı. Çocukların birkaç hafta içerisinde okula alışması beklenir. Eğer devam eden bir kaygı var ise uzman desteği alınmalı.