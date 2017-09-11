Okula yeni başlayan çocuklara Eyüp Belediyesi'nden "Âmin Alayları" duyurusu

İstanbul Eyüp Belediyesi, Osmanlı döneminde “Sıbyan Mektepleri”ne başlayacak olan çocuklara yönelik uygulanan, "Âmin Alayları" etkinliğinin 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde okula başlayacak çocuklara yönelik yeniden düzenleneceğini duyurdu. Çocuk psikoloğu Burcu Aydoğan, “Bu tip etkinlikler çocukların okul stresini daha da tetikleyebilir” dedi.

“Önemli pedagojik faydalar”

AKP’li Remzi Aydın’ın başkanlığını yaptığı Eyüp Belediyeden yapılan açıklamada, törenin okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu giderme, çocuklara okuma isteğini aşılama ve çocukları arkadaşlarıyla kaynaştırma gibi “önemli pedagojik faydalar” taşıdığı öne sürülerek, “Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da Osmanlı’nın 500 yıllık bu güzel geleneğini Eyüp’te yeniden başlatıyor” ifadeleri kullanıldı.



Belediyenin 13 Eylül’de Eyüp Sultan Meydanı’nda gerçekleştireceği etkinlikte, Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuşmasının ardından ilçedeki ilkokulların bahçesinde Hacivat-Karagöz etkinlikleri düzenleneceği kaydedilirken, gösteri sonrasında öğrencilerin “ilçe protokolünü makamlarında ziyaret edeceği” belirtildi.

“Çocukların stresi tetiklenebilir”

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre etkinliğin pedagojik anlamda hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen çocuk psikoloğu Burcu Aydoğan, çocukların “okul korkusunu gidermek” amacıyla düzenleneceği öne sürülen törenleri değerlendirdi. Yaşları itibarıyla düşünme ve öğrenme becerilerini henüz tamamlayamayan çocukların okul korkusunun veli-öğretmen iş birliğiyle çözülmesi gerektiğini, bunun çözümsüz kaldığı noktada ise çocuk psikiyatristine danışılması gerektiğini belirten Aydoğan, “Bu tip etkinlikler çocukların yaşadığı stresi daha da tetikleyebilir. İddia edildiği gibi okul korkusunu gidermek için düzenleniyorsa bu etkinlik, korkarım ki zaman kaybından başka bir şey olmayacaktır” şeklinde konuştu.

"Âmin Alayı” çözüm değil

Okul korkusunu yenmesi amacıyla çocukla yapılacak konuşmaların, günlük rutin içerisinde gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Aydoğan, ailelerin çocukları özellikle karşılarına alarak ciddi şekilde bu konuyu konuşmaları gerekmediğini vurguladı. Aydoğan, “Çocuğun neşeli bir anında, örneğin oyun oynarken, konuşulması gerekiyor” dedi. “Amin Alayları”nın iddia edildiği gibi çocukların okul kaygısını gidermek konusunda faydası olamayacağını savunan Aydoğan, “Eyüp Belediyesi’nin eğer gerçekten böyle bir derdi varsa, sınıf öğretmenlerini bu konuda eğitmeli, ailelere eğitim vermeli ve uzman çocuk psikologlarıyla ortak çalışmalar yürütmelidir” sözlerini kaydetti.

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Âmin Alayları nedir?

Osmanlı Devleti’nde 4 yıl 4 ay 4 günlük çocuklar Sıbyan Mektepleri’ne başlatılırdı. Çocukların eğitime başlama törenleri olarak ifade edilen Âmin Alayları kapsamında çocuklar sabah namazı ardından mücevher ya da parıltılı taşlarla süslü elbiseler giydirilerek faytonlarla camiye götürülür, burada dua etmeleri sağlanırdı.