Okula erken başlayan çocuklarda ADHS teşhisi



Almanya'da tatil dönemi sona eriyor ve yeni bir öğretim yılı başlıyor. Ancak okula yeni başlayacak öğrenciler üzerinde araştırma yapan Münih’deki

Ludwig Maximilian Üniversitesi ile Hastalık Sigortaları Merkez Enstitüsü’nün birlikte yaptıkları araştırmaya göre beş yaşında ya da altıncı yaşın ilk aylarında okula gönderilen çocukların yüzde 5,3’ünde “aşırı haraketlilik ve dikkat eksikliği” sendromları teşhis edildi.

Erken ve olgun olmayan yaşta okula başlayanlar ile ileriki yaşlardaki akranlarının kıyaslandığı bu araştırmalar diğer ülkelerdeki araştırmalarla da örtüşüyor. Araştırmayı kaleme alanlardan Jörg Bätzing-Feigenbaum, sınıflardaki öğrenci sayısı ve yabancı kökenli öğrencilerin sayısı da arttıkça bu aşırı hareketli, fevri davranan öğrencilerin daha dikkat çektiklerini vurguluyor.

Almanya çapında 4 ile 14 yaş grubu 7 milyon çocukla 2008 -2011 yılları arasında yapılan araştırma, çocukların erken yaşta okula başlatılmasının, onlarda psikolojik hastalıkların başgöstermesinde önemli bir etken olduğunu ortaya çıkartıyor. 1990’lı yıllardan bu yana ADHS, yani „Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik“ belirtilerine karşı doktorların yazdığı ilaç sayısında artma olduğu da saptanıyor. Teşhis olanaklarının kolaylaşması ve ADHS hastalığının çocuk yaşta terapisinin yaygınlaşması nedeniyle “Ritalin” adlı ilacın doktorlar tarafından bir dönem çok sık yazıldığına da dikkat çekiliyor. Ancak daha sonraları bu trendin gerilediği, 2013 yılından bu yana örneğin Almanya'da “Ritalin”in doktorlar tarafından yazılmasında ve kullanılmasında düşüş kaydediliyor.