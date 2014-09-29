Okul zilinde 'Dombra' çaldı, veliler tepki gösterdi

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesi Beğendik mahallesinde bulunan Hacı Sami Boydak İlkokulu ve Ortaokulu'nda ders aralarında çalınan zillerin melodisinin "Dombra" şarkısı olarak seçilmesi, velilerin tepkisini çekti.

30 Mart'taki yerel seçimler öncesinde Uğur Işılak tarafından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlanan şarkının siyasi bir simge haline dönüştüğünü öne süren bazı veliler, "Dombra"lı zilin değişmesini istedi. Şarkının siyasi bir melodi haline geldiğini belirten veliler, okullarda çocukların siyasete alet edilmemesini istedi.

Okul yönetimi ise uzun süredir şarkının orijinalinin çalındığını ve etkinliklerde de sık sık kullanılan şarkının siyasi bir içeriğinin olmadığını savundu.