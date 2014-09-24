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Dünya

Peçeli öğrencinin okula girmesine izin verilmedi

İngiltere'de bulunan Camden Kız Okulu'nda okuyan 16 yaşındaki öğrencinin okula peçeyle girmesine izin verilmeyince, internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı

24 Eylül 2014 20:40

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde bulunan Camden Kız Okulu Müdiresi Elizabeth Kitcatt, peçeyle derse girmek isteyen 16 yaşındaki öğrencinin bu şekilde derslere giremeyeceğini söyledi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, peçe takmanın 'okulun kurallarına aykırı' olduğunu söyleyen Kitcatt’e karşı internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. 'İslamofobiyi durdurun' başlıklı kampanyaya şu ana kadar 300 kişi destek verdi.

 

'Öğretmen-öğrenci ilişkisine uygun olmalı'

 

Herhangi bir üniforması bulunmayan okulun kıyafet yönetmeliğinin olduğunu vurgulayan müdire Kitcatt, “Bir kıyafet politikamız var ve okuldaki öğrenciler öğretim ve öğrenme, sağlık ve güvenlik çerçevesinde ne isterlerse giyebilirler. Toplum anlayışına uygun olmayan kıyafetler veya öğrenci öğretmen ilişkisine izin vermeyen kıyafetler reddedilecektir” dedi. 

İmza kampanyasına göre, beş yıldır aynı okulda öğrenim gören öğrenci, sınıfa peçe takarak girdi. Kampanyada, “Ne var ki öğrenci sınıfa peçe takarak girdiğinde, bir öğretmen onun eğitim görmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

Okul, ‘bireyselliği’ ve ‘güçlü feminist görüşüyle’ tanınıyor. Ancak, üzerinde düşünülmeden verilen bu kadar, okulun özellikleriyle çakışıyor” sözleriyle anlatıldı.

 

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