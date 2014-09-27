'Anaokulunda kız çocuğuna müdür dayağı' iddiası

Eyüp’te özel bir anaokulunda 4 yaşındaki kız K. B.’nin okulun kurucusu tarafından dövüldüğü iddia edildi. İddiaya göre, çocuğun yüzündeki darp ve yara izleri olaydan sonra gerçekleşti.

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, İstanbul Eyüp’te bulunan Özel Biltan Anaokulu Rami Şubesi’nde eğitim gören 4 yaşındaki K. B.’nin şubenin okulun yönetimcisi Kadir V. tarafından dövüldüğü iddia edildi. Minik K. B.’nin annesi Tuğba B., Kadir V.’nin cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'Kadir Dede yaptı'

Tuğba B.’nin avukatı Hatice Mutludoğan’ın verdiği bilgiye göre geçtiğimiz pazartesi günü saat 18:00 sıralarında K.B’nin annesi Tuğba B. okuldan görevli öğretmen tarafından aranarak kendisine kızının bir arkadaşı ile tartıştığı ve agresif davrandığı söylendi. O sırada okul yöneticisi Kadir V., Tuğba B’nin iş yerine gelerek kızının arkadaşı ile tartıştığını, kendisinin K. B.’yi yanına gelmesi için çağırdığını ancak korkarak merdivenden üst katta bulunan mutfağa kaçtığını, kendisinin de peşinden giderek mutfaktaki K.B.’ye tokat attığını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine okula giden Tuğba B. kızının yüzü, dudakları ve kolunda çizikler ile morluk olduğunu gördü, bunu Eyüp Devlet Hasatnesi’ne giderek raporladı. Anne Tuğba B. hemen Eyüp Polis Merkezi’ne başvurarak Kadir V.’den şikayetçi oldu. Olay hakkında poliste bilgisine başvurulan öğretmen E. K. ise, K.B.’ye ne olduğunu sorduğunda “Kadir Dede yaptı, bana vurdu” cevabını verdiğini söyledi.

‘Tutmak isterken eli çarptı’

Kadir V.’nin avukatı Kader Türkyılmaz ise yaptığı açıklamada, “Kadir Bey çok üzgün. Tabi çocuk olduğu için insan çok etkileniyor. Ancak olay bir kazadan ibaret. Çocuktaki izler kaza anlatımını doğruluyor. Kadir Bey, ‘çocuk merdivenlerden yukarı koşarken düşmesin diye onu yakalamak istedim. O esnada bana doğru dönünce elim çocuğun yüzüne çarptı’ diyor. Zaten kendisi çocuğun annesine gidip durumu anlatmış” dedi.

Anneden suç duyurusu

Olayın ardından Kadir V.’nin yönettiği anaokulu Eyüp İlçe Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet edildi. K. B.’nin annesi Tuğba B. ‘kasten yaralama’ nedeniyle Kadir V. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Hatice Mutludoğan, “Hem K.B. hem de diğer çocukların başka zarar görmemesi için adli süreci başlattık. K.B. şu anda yaşadığı travma nedeni psikolojik destek alıyor. Eyüp Polis Merkezi’nde bilgisine başvurulan bir öğretmen K. B.’yi darp edenin Kadir V. olduğunu teyit etti” dedi.