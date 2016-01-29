Okul yönetiminden otizmli çocuğun ailesine: Hemen çocuğunuzu alın, bir kişi için 20 kişiyi kaybedemeyiz!

3 yaşında atipik otizm teşhisi konulan 9.5 yaşındaki Hamis Abdi’nin okuduğu kolejin yönetimi ailesine, "Hemen çocuğunuzu alın. Burası ticari bir okul bir kişi için 20 kişiyi kaybedemem" dedi.

4 kez okul değiştirmek zorunda kalan Hamis Abdi’nin annesi Belkıs Abdi, yetkililerden yardım beklediğini söyleyerek, “Otizmli çocuklara ön yargıyla yaklaşılmasın” diye konuştu.

CNN Türk’ten Pınar Çıtak’ın haberine göre, 9.5 yaşında Hamis Abdi, annesi Türk, babası Tanzanyalı bir ailenin oğlu. Anne Belkıs Abdi, Hamis ile göz teması kuramadığı için şüphelendi ve doktora gitti. Hamis'e 3 yaşında atipik otizm teşhisi konuldu. Anne ve oğulun mücadelesi de böyle başladı. Anne Belkıs Abdi, Hamis'i anaokuluna gönderdiğinde atipik otizmli olduğunu önyargılı yaklaşılmasın diye söylemedi. Hamis, anaokulunu başarıyla bitirdi. Ardından koleje başladı. Ancak, kolej yönetimi Hamis'in otizm olduğunu öğrenince durum değişti. Okul yönetimi aileye, "Hemen çocuğunuzu alın. Burası ticari bir okul bir kişi için 20 kişiyi kaybedemem" dedi.

Anne Belkıs Abdi, oğlu Hamis'i özel okuldan alarak Kartal'da bir devlet okuluna kaydını yaptırdı. Ancak bir süre sonra devlet okulundan da istenmeyince Hamis okula gitmemeye başladı. Hamis'in annesi öğretmenin Hamis'e ‘defol’ dediğini söylüyor.

Hamis'in okuldan devamsızlık yazısı gelince, anne Belkıs Abdi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşıdı, ardından da okul müdürü ve öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı. Müdür ve öğretmen başka okullara gönderildi. Şu an okuduğu okula kaydı yapılmadan önce Hamis bir de koleje gitti. Ancak orada da istenmedi.

Yarıyıl tatilinde Nihat Erim İlkokulu'na kaydı yapılan Hamis, okuma ve yazmayı öğrendi. Bu kez de, Hamis 3. sınıfta veliler tarafından istenmedi. Rehberlik servisi ise, anne Belkıs Abdi'ye ''Öğrencinizi okuldan almanız gerekiyor '' dedi.

3 yaşında atipik otizm teşhisi konulan 9.5 yaşındaki Hamis Abdi, 4 kez okul değiştirmek zorunda kaldı. Defalarca şikayet edilen, okuldan kaydı silinen Hamis Abdi'nin annesi Belkıs Abdi, yılmadı mücadele etmeyi sürdürdü. Oğlu dört kez okul değiştiren Belkıs Abdi, yetkililerden yardım bekliyor. ''Otizmli çocuklara önyargıyla yaklaşılmasın'' diyor.

Belgesel izleyen, matematiği seven, üç boyutlu heykeller yapan Hamis'in bire bir eğitim aldığı psikolog Cihan Çelik de durumu şöyle açıklıyor: "Süper ego ne der ? O ne derse ben ne yaparım gibi şeyler yok bu çocuklarda. Bu çocuklar id'leriyle yani en ilkel benlikleriyle hareket ediyorlar. Hamis Atipik Otizm. Otizmin zihinsel engele eşlik etmeyen boyutunda. Sistemimizdeki bozukluk şu anda çocukların arka sıralara gönderilip ilgilenilmemesi. Yüzlerce aile gösteririm size hepsi çocuklarının okuma yazma öğrenememesinden öz bakım becerilerini kullanamamasından şikayetçi."