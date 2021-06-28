"Okul Tıraşı", Uluslararası Valencia Film Festivali'nden ödülle döndü

Ferit Karahan'ın yönetmeni olduğu yerli film Okul Tıraşı, bu yıl 36. kez düzenlenen Uluslararası Valencia Film Festivali'nden iki ödülle döndü. İspanya'da sinemaseverlere kapısını açan Valencia Film Festivali Cinema Love'dan Okul Tıraşı'na En İyi Film ve Seyirci Ödülü geldi.

Okul Tıraşı aynı zamanda 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü ve 38. Uluslararası Fecr Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü sahibi olmuştu. Şimdi ise 36. Uluslararası Valencia Film Festivali'nde En İyi Film ve Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.

Filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve Samet Yıldız üstleniyor. Senaryoyu ise yönetmen Ferit Karahan ile Gülistan Acet birlikte kaleme aldı.

Okul Tıraşı, okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

Dünya çapında beğenilen yerli film Okul Tıraşı, festival yolculuğuna Mediterranean Film Festivali, Europen Film Festivali, Seoul Guro Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Manarat Film Festivali ile devam edecek.